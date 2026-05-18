ЛНЗ сенсаційно програв «Кудрівці» в Прем'єр-лізі

glavcom.ua
Антон Федорців
Фаворит зазнав несподіваного фіаско
фото: ФК «Кудрівка»
«Насінники» не впоралися з аутсайдером

«Кудрівка» мінімально переграла черкаський ЛНЗ у 29-му турі української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Черкасці прогнозовано захопили ініціативу з перших хвилин. Перший момент «насінники» змарнували в дебюті. Це Дідик змусив попрацювати Яшкова пострілом під ближню стійку.

Ще дві нагоди змарнував ЛНЗ у другій половині тайму. Спершу Ассінор головою від газону відправив м'яч над воротами. А потім Твердохліб не влучив у рамку, замикаючи простріл Пасіча, та зазнав травми.

У другій половині з моментами було скрутніше. На початку 45-хвилинки Пасіч пробив повз стійку з кута воротарського. Однак, продовжити в тому ж темпі підопічні Віталія Пономарьова не змогли.

Зрештою, за таку пасивність «Кудрівка» покарала ЛНЗ на 80-й хвилині. Справжній шедевр оформив Світюха. Козак подав із глибини в центр штрафного, а хавбек господарів розкішно пробив у дотик.

«Кудрівка» ще й могла подвоїти перевагу, та після пострілу того ж Козака з рикошетом м'яч пройшов повз ворота. Тим не менше, провінційний колектив зміг втримати перемогу та зберіг шанси покинути зону перехідних матчів. В активі команди 31 очко. Натомість ЛНЗ втратив нагоду відірватися від житомирського «Полісся» на другій позиції в УПЛ. Черкасці мають 57 пунктів.

Standings provided by Sofascore

До слова, донецький «Шахтар» розібрався з «Кривбасом» у Кривому Розі в УПЛ. Дубль в складі гірників оформив нападник Обах. Також черговий гол до свого активу записав форвард Траоре.

Нагадаємо, київське «Динамо» з історичним голом Ярмоленка здолало «Полтаву» в Прем'єр-лізі. У списку бомбардирів УПЛ усіх часів лідер столичного гранда наздогнав Реброва. До рекордсмена Шацьких залишився один м'яч.

