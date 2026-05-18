Хто очолив антирейтинг? Гравці НБА назвали команди, в яких би вони не хотіли грати

Американський ресурс The Athletic провів анонімне опитування серед гравців Національної баскетбольної асоціації (НБА), запитавши їх, до якого клубу вони не хотіли б переходити. Про це інформує «Главком».

Лідером став «Мемфіс Гріззліз», який набрав 35,2% голосів гравців. Другим клубом, в яку гравці не хотіли б грати, став «Вашингтон Візардс» з показником 11,7%. Трійку замкнув «Сакраменто Кінгз», який набрав 10,8%.

«Чесно кажучи, я готовий грати будь-де. Але я сказав би, що Мемфіс – це місце, де я не хотів би жити. Тому я не хотів би там грати», – сказав один з гравців.

Крім того, баскетболісти також проголосували, що не хотіли б переходити до «Брукліна», «Лейкерса», «Юти», «Нью-Орлеан Пеліканса», «Шарлотта», «Портленда», «Нью-Йорка», «Індіани», «Мілуокі» та «Детройта».

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

  • Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

  • Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0
Веслувальниці Лузан та Дяченко здобули нагороди етапу Кубка світу
Зірка збірної України покине гранд чемпіонату Франції
«Реал» підтвердив прощання з капітаном команди
Хто очолив антирейтинг? Гравці НБА назвали команди, в яких би вони не хотіли грати
«Полісся» не змогло переграти «Зорю» і залишилося третім у Прем'єр-лізі
ЛНЗ сенсаційно програв «Кудрівці» в Прем'єр-лізі

