В Україні відбудеться новий легкоатлетичний турнір на призи олімпійської чемпіонки Добринської

glavcom.ua
Святослав Василик
Наталія Добринська нагороджує юних спортсменів
фото: i-vin.info
Змагання Dobrynska NEXT пройдуть 23 травня у Вінниці

Олімпійська чемпіонка з семиборства 2008 року Наталія Добринська презентувала нові Всеукраїнські змагання з легкоатлетичного багатоборства. Про це повідомляє «Главком».

Турнір Dobrynska NEXT: що відомо

Змагання Dobrynska NEXT відбудуться 23 травня 2026 року у Центральному парку імені Миколи Леонтовича у Вінниці та об’єднають юних і дорослих легкоатлетів з різних регіонів України. Як зазначають організатори, проєкт покликаний популяризувати легку атлетику серед дітей та молоді.

Dobrynska Next стане першими в Україні змаганнями такого формату, де в одному просторі поєднаються багатоборство, сімейне спортивне свято та велика розважальна програма. Організатори планують не лише легкоатлетичні старти для дітей та дорослих, а й окремі активності для батьків, конкурси, подарунки, музику та інтерактиви для глядачів.

У програмі – різні формати триборств для хлопців та дівчат. Зокрема, дівчата змагатимуться у бігу з бар’єрами, стрибках у висоту та штовханні ядра, а хлопці – у спринті, стрибках у довжину та штовханні ядра. Окремі забіги організують і для батьків.

Що відомо про Наталію Добринську

Найбільшого спортивного успіху Наталія Добринська досягнула на Олімпіаді-2008 в Пекіні, коли виграла золото в легкоатлетичному семиборстві.

До березня 2023 року українка була володаркою історичного рекорду в жіночому п'ятиборстві (5013 балів) у приміщенні. На Чемпіонаті Європи його перевершила бельгійка Нафіссату Тіам.

Добринська – чемпіонка світу з жіночого п'ятиборства 2012 року в приміщенні. Також двічі здобувала на турнірі срібло (2004, 2010). Віцечемпіонка Європи 2010 року із семиборства. Бронзова призерка Євро-2005 в приміщенні з п'ятиборства.

Представляла Україну в семиборстві на трьох літніх Олімпіадах. У 2004 році посіла восьме місце, у 2010-му – не фінішувала.

Нагадаємо, у 2023 році Наталію Добринську обрали до керівної ради Міжнародної федерації легкої атлетики (World Athletics). Там вона замінила Сергія Бубку, який перебував у раді з 2001 року.

