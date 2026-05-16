«Металіст 1925» не втримав перемогу з «Епіцентром» і продовжив неприємну серію в Прем'єр-лізі

«Металіст 1925» не втримав перемогу в матчі УПЛ проти «Епіцентра»

Харківський клуб не може перемогти в Чемпіонаті України вже п’ять матчів поспіль

Харківський «Металіст 1925» зіграв унічию з «Епіцентром» (1:1) в 29-му турі української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Харківський клуб дуже прагнув здобути три очки і провів потужний перший тайм. На 22-й хвилині Проценко запустив м'яч із власного штрафного на Забергджу і той влучно пробив у ближній кут.

Згодом «Металіст 1925» ще мав нагоди відзначитись. Мартинюк пробивав здалеку в ближній кут, але голкіпер «Епіцентру» Федотов спокійно забрав. Потім небезпечно бив Кастільйо, проте Федотов знову парирував.

Після перерви команда Младена Бартуловича продовжувала насідати. Моменти мали Гаджиєв та Литвиненка, але знову бездоганно зіграв воротар суперника.

У свою чергу «Епіцентр» шукав свій шанс і таки його знайшов. Климець із власної половини віддав Сидуну, а той обігравши Шабанова, влучно пробив у дальній кут.

За рахунку 1:1 команди обмінялися кількома гострими атаками. «Металіст 1925» був ближчим до голів, втім у черговий раз суперників врятував Федотов, який зреагував на удари Рашиці та Когута.

Матч завершився внічию 1:1 – «Металіст 1925» вже п’ятий поєдинок поспіль не може перемогти в УПЛ, але при цьому команда Бартуловича піднялася на 5-е місце. «Епіцентр» набрав 31 очко і йде на 11-й позиції.

Українська Прем'єр-ліга. 29-й тур

«Металіст 1925» – «Епіцентр» – 1:1

Голи: Забергджа, 22 – Сидун, 74

Нагадаємо, київське «Динамо» здобуло перемогу над «Полтавою» (2:0) в 29-му турі української Прем'єр-ліги.