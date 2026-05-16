«Металіст 1925» не втримав перемогу з «Епіцентром» і продовжив неприємну серію в Прем'єр-лізі

Святослав Василик
фото: УПЛ
Харківський «Металіст 1925» зіграв унічию з «Епіцентром» (1:1) в 29-му турі української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Харківський клуб дуже прагнув здобути три очки і провів потужний перший тайм. На 22-й хвилині Проценко запустив м'яч із власного штрафного на Забергджу і той влучно пробив у ближній кут.

Згодом «Металіст 1925» ще мав нагоди відзначитись. Мартинюк пробивав здалеку в ближній кут, але голкіпер «Епіцентру» Федотов спокійно забрав. Потім небезпечно бив Кастільйо, проте Федотов знову парирував.

Після перерви команда Младена Бартуловича продовжувала насідати. Моменти мали Гаджиєв та Литвиненка, але знову бездоганно зіграв воротар суперника.

У свою чергу «Епіцентр» шукав свій шанс і таки його знайшов. Климець із власної половини віддав Сидуну, а той обігравши Шабанова, влучно пробив у дальній кут.

За рахунку 1:1 команди обмінялися кількома гострими атаками. «Металіст 1925» був ближчим до голів, втім у черговий раз суперників врятував Федотов, який зреагував на удари Рашиці та Когута.

Матч завершився внічию 1:1 – «Металіст 1925» вже п’ятий поєдинок поспіль не може перемогти в УПЛ, але при цьому команда Бартуловича піднялася на 5-е місце. «Епіцентр» набрав 31 очко і йде на 11-й позиції.

Українська Прем'єр-ліга. 29-й тур

«Металіст 1925» – «Епіцентр» – 1:1

  •  Голи: Забергджа, 22 – Сидун, 74

Нагадаємо, київське «Динамо» здобуло перемогу над «Полтавою» (2:0) в 29-му турі української Прем'єр-ліги.

Ястремська вперше за 11 місяців вийшла до фіналу турнірів WTA
«Металіст 1925» не втримав перемогу з «Епіцентром» і продовжив неприємну серію в Прем'єр-лізі
«Динамо» з історичним голом Ярмоленка переграло «Полтаву» у Прем'єр-лізі
Ребров закрив коментарі в Instagram після внесення частини застави за Єрмака
Українець Чухаджян двічі побував у нокдауні і програв претендентський бій IBF
Легендарний Майк Тайсон зізнався в інтерв'ю, чи продовжує вживати наркотики
