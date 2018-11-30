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    Ломаченка зобов'язали битися з британцем Кроллою, у разі перемоги над Педрасою

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    Ентоні Кролла та Василь Ломаченко - Ломаченка зобов'язали битися з британцем Кроллою, у разі перемоги над Педрасою
    Ентоні Кролла та Василь Ломаченко

    Всесвітня боксерська асоціація (WBA) вже оголосила свою позицію

    Колишній чемпіон світу британський легковаговик Ентоні Кролла (34-6-3, 13 КО) наступний бій проведе проти переможця об'єднавчого поєдинку між чемпіоном WBA Super українцем Василем Ломаченком (11-1. 9 КО) і пуерториканцем Хосе Педрасою (25-1, 12 КО).

    Про це повідомляє TalkSport з посиланням на Всесвітню боксерську асоціацію (WBA).

    Уся справа у тому, що 10 листопада у Манчестері (Великобританія) Кролла у фінальному елімінаторі по лінії WBA переміг панчера з Йорданії Дауда Йордана (38-4, 26 КО).

    Цікаво, що у Манчестері на передматчевій прес-конференції побував не тільки Кролла, але і Ломаченко – українець приїхав підтримати співвітчизника, близького друга, абсолютного чемпіона крузервейту Олександра Усика (16-0, 12 КО), який у головній події шоу нокаутував у 8-му раунді британця Тоні Белью (30-3-1, 20 КО).

     «Ломаченко був тоді на прес-конференції перед моїм боєм з Йорданом. Мене ще мама запитала: «І як? Ти з ним сфотографувався?» А я їй відповів: «Ні, мама. Якщо я виграю, то буду його обов'язковим претендентом. Не хочу виглядати перед ним якимось фанатом», - пригадав Кролла.

    «Знаю, що практично ніхто не дає мені жодного шансу. Але я не буду з ним битися так, немов я прихильник його таланту. Я буду вірити у те, що, незважаючи на всі прогнози, я можу шокувати світ», - додав він.

    Поєдинок Ломаченко - Педраса відбудеться 8 грудня у Нью-Йорку на малій сцені спорткомплексу Madison Square Garden.

    Джерело: vringe.com

    бокс Василь Ломаченко WBA
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