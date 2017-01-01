Ломаченко назвав найбажанішого суперника, з яким хоче зустрітися на рингу в 2018 році

Український боксер вважає 2017 рік успішним

Чемпіон світу у другій напівлегкій вазі за версією WBO Василь Ломаченко (10-1, 8 КО) підвів певні підсумки цього року та поділився очікуваннями від нового. Чемпіон світу за версією WBO Василь Ломаченко хоче бою з американцем Майкі Гарсією. «Не можу порівняти поєдинки і вибрати, який з них був найскладнішим. Хіба що в плані психології - тут



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Василь Ломаченко. Фото: Getty Images

Український боксер вважає 2017 рік успішним

Чемпіон світу у другій напівлегкій вазі за версією WBO Василь Ломаченко (10-1, 8 КО) підвів певні підсумки цього року та поділився очікуваннями від нового.

Чемпіон світу за версією WBO Василь Ломаченко хоче бою з американцем Майкі Гарсією.

«Не можу порівняти поєдинки і вибрати, який з них був найскладнішим. Хіба що в плані психології - тут найскладнішим був поєдинок з Рігондо. Звичайно, в деякі моменти висловлювання Рігондо злили, але це спорт», - сказав українець.

Український боксер вважає рік успішним, а щодо майбутнього – назвав бажаного суперника, однак закликав уболівальників зробити свій вибір.

«Було цікаво почути побажання людей, які хочуть бачити мої бої частіше. Хочеться дізнатися, із ким би вони хотіли побачити мій бій. Думаю, що якийсь внесок вони зроблять у вибір наступного суперника, тому що промоутер може почути і побачити», - вважає Ломаченко.

«Сам хочу бою з Майкі Гарсією. На новий рік, передусім, бажаю здоров'я і мирного неба над головою. Щоб у нас швидше це все, що відбувається, закінчилося», - сказав Василь Ломаченко в ефірі UA:Спорт.

Нагадаємо, що Ломаченко став другим в рейтингу найкращих боксерів року за версією ESPN