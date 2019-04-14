«Це просто вивих кісточки». Наступний бій Ломаченко проведе у вересні



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Після бою з Ентоні Кроллою Василь Ломаченко три тижні проведе в гіпсі Boxing Scene

Менеджер українця повідомив, що травма Василева виявилася не надто серйозною

Пошкодження правої руки Василя Ломаченка в бою проти Ентоні Кролли не виявилося серйозним. Про це розповів ESPN менеджер українця Еґіс Клімас.

«Це просто вивих кісточки, операція не знадобилася. Її вправили на місце. Три тижні в гіпсі - і все буде гаразд. Ми знову побачимо Василя в рингу, швидше за все - у вересні», - заявив Клімас.

Нагадаємо, Ломаченко переміг Кроллу технічним нокаутом у четвертому раунді, що дозволило йому захистити свої титули чемпіона світу за версіями WBO і WBA.

У травні минулого року Ломаченко травмував праве плече в переможному бою проти венесуельця Хорхе Лінареса. Український боксер переніс операцію і пропустив кілька місяців. Він повернувся в ринг в грудні, перемігши Хосе Педрасу.

Серед можливих суперників Ломаченка – Майкі Ґарсія та Люк Кемпбелл.





