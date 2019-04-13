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    Ломаченко прокоментував перемогу над Кроллою

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    Василь Ломаченко став справжнім жахом для Кролли - Ломаченко прокоментував перемогу над Кроллою
    Василь Ломаченко став справжнім жахом для Кролли
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    Василь сказав, що хоче бачити наступним суперником Майкі Ґарсію

    Нокаутувавши в четвертому раунді британця Ентоні Кроллу (34-7-3, 13 КО), чемпіон світу за версіями WBA і WBO в легкій вазі, український боєць Василь Ломаченко (13-1, 10 КО) захистив свої титули в бою, який відбувався на рингу в «Стейплз Центр» у Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія, США).

    - Дякую лікарю, який відновив моє праве плече, - прокоментував перемогу Василь по гарячих слідах. - Що далі? Хочу бачити в рингу навпроти себе Майкі Ґарсію. Об'єднавчі поєдинки є для мене пріоритетними. Хочу зібрати всі пояси в цьому дивізіоні.

    Американська публіка зустріла згадку Василя про чемпіона WBС Ґарсію овацією. Безперечно, цей бій є найочікуванішою подією в легкій вазі.

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