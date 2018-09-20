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    Непереможний Майкі Гарсія назвав свою головну мету: і це не Василь Ломаченко

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    Майкі Гарсія - Непереможний Майкі Гарсія назвав свою головну мету: і це не Василь Ломаченко
    Майкі Гарсія

    Американець хоче битися з Ерролом Спенсом

    Поки глава компанії Top Rank Боб Арум пропонує дочекатися грудневого поєдинку Василя Ломаченка (11-1, 9 КО) та Хосе Педраси (25-1, 12 КО), щоб відразу після цього, у разі успіху українця, починати переговори про його мегафайт з Майкі Гарсією (39-0, 30 КО), останній заявив, що Ломаченко зовсім не є для нього головною метою.

    Всупереч бажанню старшого брата та тренера Роберта, Майкі жадає піднятися у напівсередню вагу (до 66,7 кг).

    Там він хоче битися з володарем титулу IBF Ерролом Спенсом (24-0, 21 КО).

    «Моя головна та першочергова мета на даний момент – отримати бій з Ерролом Спенсом», - наводить слова Гарсії BoxingScene.

    «Якщо Еррол з якоїсь причини буде недоступний, тоді я розгляну інші варіанти. Але поки я зосереджений виключно на поєдинку зі Спенсом», - додав він.

    Більше, за словами Майкі, його ніщо так не бентежить, так що його команда працює над цим.

    Нагадаємо, Ломаченко очолив рейтинг кращих боксерів світу журналу The Ring.

    Джерело: vringe.com

    бокс Василь Ломаченко
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