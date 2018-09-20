Непереможний Майкі Гарсія назвав свою головну мету: і це не Василь Ломаченко
-
Розсилка
Американець хоче битися з Ерролом Спенсом
Поки глава компанії Top Rank Боб Арум пропонує дочекатися грудневого поєдинку Василя Ломаченка (11-1, 9 КО) та Хосе Педраси (25-1, 12 КО), щоб відразу після цього, у разі успіху українця, починати переговори про його мегафайт з Майкі Гарсією (39-0, 30 КО), останній заявив, що Ломаченко зовсім не є для нього головною метою.
Всупереч бажанню старшого брата та тренера Роберта, Майкі жадає піднятися у напівсередню вагу (до 66,7 кг).
Там він хоче битися з володарем титулу IBF Ерролом Спенсом (24-0, 21 КО).
«Моя головна та першочергова мета на даний момент – отримати бій з Ерролом Спенсом», - наводить слова Гарсії BoxingScene.
«Якщо Еррол з якоїсь причини буде недоступний, тоді я розгляну інші варіанти. Але поки я зосереджений виключно на поєдинку зі Спенсом», - додав він.
Більше, за словами Майкі, його ніщо так не бентежить, так що його команда працює над цим.
Нагадаємо, Ломаченко очолив рейтинг кращих боксерів світу журналу The Ring.
Джерело: vringe.com