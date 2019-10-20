Ломаченко вперше зустрівся з чемпіоном за версією IBF



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Василь Ломаченко і Річард Коммі - в їх руках усі чемпіонські пояси легкої ваги Instagram Василя Ломаченка

Річард Коммі сподівається, що наступна зустріч відбудеться в рингу

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA і WBO в легкій вазі Василь Ломаченко із України несподівано зустрівся з володарем титулу IBF Річардом Коммі з Ґани. Боксери зіткнулися на вечорі боксу в Філадельфії, головною подією якого став об'єднавчий бій між чеченцем Артуром Бетербієвим і українцем Олександром Гвоздиком.

Коммі виклав спільну світлину з Ломаченком на власній сторінці в Instagram. Річард заявив, що готовий побитися з Василем за звання абсолютного чемпіона в легкій вазі, якщо в грудні захистить свій пояс в бою проти американця Теофімо Лопеса.

«Приємна зустріч з Василем Ломаченком. Який же бій ми можемо влаштувати в наступному році! Я в жодному разі не дивлюся за спину свого наступного суперника, оскільки розумію, що для перемоги мені потрібно попрацювати. Але хто знає, може, в наступному році ми влаштуємо уніфікацію двох чемпіонів», - написав Коммі.