Гвоздик після дев’яти раундів мав перевагу над Бетербієвим за очками



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Бетербієв - Гвоздик BLH

Український боксер втратив титул чемпіона WBC в поєдинку проти Артура Бетербієва

Український боксер напівважкої вагової категорії Олександр Гвоздик програв у чемпіонському бою проти росіянина Артуру Бетербієва.

До десятого раунду Гвоздик мав перевагу над суперником за очками. Навіть після відверто програного дев’ятого раунду у записах двох суддів українець був попереду: 87:84 та 86:85 проти 83:87.

Гвоздик викинув більше ударів: 614 проти 515. Однак Бетербієв був влучнішим: 161 (31,3%) проти 118 (19,2%).

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У десятому раунді українець тричі побував у нокдауні. Відтак він втратив титул чемпіона за версією WBC, який Бетербієв додав до пояса IBF.

Це перша поразка Гвоздика на професіональному ринзі.