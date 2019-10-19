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    Гвоздик після дев’яти раундів мав перевагу над Бетербієвим за очками

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    Бетербієв - Гвоздик - Гвоздик після дев’яти раундів мав перевагу над Бетербієвим за очками
    Бетербієв - Гвоздик
    BLH

    Український боксер втратив титул чемпіона WBC в поєдинку проти Артура Бетербієва

    Український боксер напівважкої вагової категорії Олександр Гвоздик програв у чемпіонському бою проти росіянина Артуру Бетербієва.

    До десятого раунду Гвоздик мав перевагу над суперником за очками. Навіть після відверто програного дев’ятого раунду у записах двох суддів українець був попереду: 87:84 та 86:85 проти 83:87.

    Гвоздик викинув більше ударів: 614 проти 515. Однак Бетербієв був влучнішим: 161 (31,3%) проти 118 (19,2%).

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    У десятому раунді українець тричі побував у нокдауні. Відтак він втратив титул чемпіона за версією WBC, який Бетербієв додав до пояса IBF.

    Це перша поразка Гвоздика на професіональному ринзі.

    бокс Олександр Гвоздик
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