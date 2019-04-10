Ломаченко заявив, що готовий битися з Девісом безкоштовно
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Наступним суперником Ломаченка стане офіційний претендент на пояс за версією WBA Ентоні Кролла
Чемпіон світу за версіями WBA і WBO в легкій вазі Василь Ломаченко поділився думкою про Джервонте Девіса.
«Можливо, я знову спущуся в напівлегку вагу, щоб зустрітися з Девісом. Це правда, я готовий битися з Девісом безкоштовно, мені не потрібні гроші. Я просто йду до своєї мети, але Девіс ніколи не погодиться битися безкоштовно. Ніколи. Він бізнесмен, і це знають всі.
У нас різні промоутери, а це вже частина боксерського бізнесу. Така боксерська політика. Ви самі про це все знаєте», - наводить слова Василя Ломаченка BoxingScene.
Наступного разу Ломаченко вийде на ринг 12 квітня в Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія, США). Суперником Ломаченка стане офіційний претендент на пояс за версією WBA Ентоні Кролла.