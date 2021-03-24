Ломаченко знайшов суперника і чекає призначення бою

Український боксер влітку зустрінеться з японцем Масайоші Накатані

Василь Ломаченко, схоже, визначився, з ким зустрінеться в ринзі наступного разу. Український легковаговик (14-2, 10 КО) влітку 2021 року зустрінеться з японцм Масайоші Накатані (19-1, 13 КО). Як повідомляє ESPN, точної дати і місця проведення бою поки що немає.

Цей поєдинок стане для Василя першим після поразки в жовтні 2020 року американцеві Теофімо Лопесу в бою за звання абсолютного чемпіона легкої ваги. Тоді українець програв через травму плеча, а в контракті не був передбачений поєдинок-реванш.

Накатані, що цікаво, єдиної поразки в кар'єрі також зазнав у бою проти Лопеса. У грудні японець яскраво переміг пуерторіканця Фелікса Вердехо. Суперник тоді зламав Масайоші орбітальну кістку. Ломаченко Фелікса, нагадаємо, побив у чвертьфіналі Олімпіади-2012.

«Ломаченко vs Накатані – цікаве протистояння стилів, – пише джерело. – У Масайоші буде величезна перевага в зрості та довжині рук над Ломаченком, який є одним із найбільш технічних бійців у світі».

Тим часом несподівану заяву зробив Олександ Усик, котрий забажав провести поєдинок у UFC.