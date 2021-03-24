  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Ломаченко знайшов суперника і чекає призначення бою

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Василь Ломаченко скучив за рингом - Ломаченко знайшов суперника і чекає призначення бою
    Василь Ломаченко скучив за рингом
    фото з відкритих джерел

    Український боксер влітку зустрінеться з японцем Масайоші Накатані

    Василь Ломаченко, схоже, визначився, з ким зустрінеться в ринзі наступного разу. Український легковаговик (14-2, 10 КО) влітку 2021 року зустрінеться з японцм Масайоші Накатані (19-1, 13 КО). Як повідомляє ESPN, точної дати і місця проведення бою поки що немає.

    Цей поєдинок стане для Василя першим після поразки в жовтні 2020 року американцеві Теофімо Лопесу в бою за звання абсолютного чемпіона легкої ваги. Тоді українець програв через травму плеча, а в контракті не був передбачений поєдинок-реванш.

    Накатані, що цікаво, єдиної поразки в кар'єрі також зазнав у бою проти Лопеса. У грудні японець яскраво переміг пуерторіканця Фелікса Вердехо. Суперник тоді зламав Масайоші орбітальну кістку. Ломаченко Фелікса, нагадаємо, побив у чвертьфіналі Олімпіади-2012.

    «Ломаченко vs Накатані – цікаве протистояння стилів, – пише джерело. – У Масайоші буде величезна перевага в зрості та довжині рук над Ломаченком, який є одним із найбільш технічних бійців у світі».

    Тим часом несподівану заяву зробив Олександ Усик, котрий забажав провести поєдинок у UFC.

    Читайте також:

      Теги: Василь Ломаченко Масайоші Накатані UFC
      Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі ()
      1000 символів залишилось

      Натисніть «Подобається», щоб читати
      Glavcom.ua в Facebook

      Я вже читаю Glavcom в Facebook

      НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

      Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies