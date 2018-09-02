Лондонський «Арсенал» вимучив перемогу у Кардіффі
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Підопічні Унаї Емері здобули складну перемогу над Кардіффом (3: 2)
У першому матчі ігрового дня в АПЛ новачок «Кардіфф» приймав лондонський «Арсенал». Обидві команди стартували не найкращим чином у новому сезоні, «каноніри» вже встигли зазнати двох поразок, а валлійці і зовсім не забили жодного гола за три стартові матчі.
Гра видалась насиченою на події зі справжньою зливою забитих м'ячів. Перемогу ж святкували більш досвідчені гості. Голи на свій рахунок записали Мустафі, Обамеянг та Ляказет.
Кардіфф - Арсенал 2: 3
Голи: Камараса, 45 + 2, Уорд, 70 - Мустафі, 12, Обамеянг, 62, Ляказетт, 81
Кардіфф: Етерідж - Манга, Моррісон, Бамба, Беннетт - артерії, Карамаса (Медін, 83), Роллс - Хойлетт, Рід, Уорд (Зохоре, 84)
Арсенал: Чех - Бельерін, Мустафі, Папастатопулос, Монреаль - Гендузі (Торрейра, 71), Джака - Ремсі, Озіл (Уелбек, 84), Обамеянг (Мхітарян, 89) - Ляказетт
Попередження: Хойлетт, Камараса, артерії - Монреаль, Бельерін, Гендузі, Джака