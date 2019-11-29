Лондонський «Арсенал» звільнив головного тренера



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Унаї Емері SkyNews

У клубі знайшли тимчасову заміну Унаї Емері

Керівництво лондонського «Арсеналу» звільнило з посади головного тренера команди іспанського фахівця Унаї Емері. Він залишив команду разом зі своїм штабом.

Виконуючим обов’язки тренера на тимчасовій основі призначено колишнього шведського півзахисника команди Фредрика Юнгберга, інформує пресслужба лондонців.

«Арсенал» не здобував перемог уже в семи поєдинках поспіль в усіх турнірах. Це найгірший результат за останні 27 років. Не було таких негативних результатів у лондонців і за всі 22 роки виступів на чолі з Арсеном Венгером.

Напередодні «Арсенал» програв вдома німецькому «Айнтрахту» з Франкфурта в матчі групового етапу Ліги Європи, відкривши рахунок у матчі.

Унаї Емері очолив «Арсенал» навесні 2018 року.