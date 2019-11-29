Гендиректор футбольної «Зорі» зізнався в порушенні законодавства



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергій Рафаїлов Твіттер

Сергій Рафаїлов розповів про виплату в клубі офіційних та неофіційних зарплат

Генеральний директор луганської «Зорі» Сергій Рафаїлов розповів про фінансовий стан клубу. Зокрема він зізнався про виплату подвійних зарплат – офіційних та неофіційних, що є порушенням українського законодавства.

«Клуб не приносить прибуток. Через різні причини, у першу чергу через війну. У групі Ліги Європи ми виступали лише двічі – це 6 мільйонів. Не скажу точно, який бюджет «Зорі», але це трохи менше, ніж 5-7 мільйонів доларів. За зарплатнею ми знаходимося на 3-4 місці в українській Прем’єр-лізі разом з «Ворсклою». Але скоро ми скотимося до рівня Прибалтики. У нас Шарпар перейшов туди – здається, отримує 12 тисяч євро. Чому вони туди їдуть? Бо у нас економіка країни та економіка футболу не дозволяє платити більше. А ми платимо, як скрізь. У нас є офіційна та неофіційна зарплати. Як і у всіх інших українських клубах. У «Шахтарі», думаю, зарплата «біла», бо там діє фінансовий фейр-плей і дуже моніторять», - розповів Рафаїлов у інтерв’ю шоу «Та-То-Таке».

«Зоря» після окупації Луганська російсько-терористичними загарбниками базується в Запоріжжі. Минулого сезону фінішувала п’ятою в чемпіонаті України.