Лопатецька вперше в кар'єрі перемогла суперницю з Топ-100 рейтингу WTA
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Дарія Лопатецька
Дарія Лопатецька продовжує виступ на японських кортах
У першому колі турніру ITF World Tennis Tour з призовим фондом $25 тисяч українська тенісистка Дарія Лопатецька здобула перемогу над представницею Таїланду Луксікою Кумкхум: 7:5, 6:4.
Відзначимо, що Лопатецька провела свій перший матч з суперницею з Топ-100 рейтингу WTA.
За вихід до чвертьфіналу 15-річна харків'янка посперечається з Ларою Сальден з Бельгії, що потрапила в основну сітку завдяки рейтингу ITF, в якому вона займає п'яту позицію.
Нагадаємо, що минулого тижня Дарія виграла 25-тисячник в Нісітамі (Японія). Для харків'янки цей титул став третім в цьому сезоні і п`ятим на професійній арені.
Джерело: btu.org.ua