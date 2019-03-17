Українська тенісистка виграла третій турнір в сезоні



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Большой Теннис Украины

Лопотецька вривається в топ-300 світового тенісу

П ‘ятнадцятирічна харків'янка Дарія Лопотецька стала чемпіонкою турніру ITF W25 в Нісітамі, Японія.

Ця перемога принесе спортсменці 50 додаткових балів, завдяки яким 25 березня дівчина увійде до топ-300 рейтингу WTA.

Шлях до перемоги Дар`ї був нелегким. В першому сеті вона програвала з рахунком 0:4 і 3:5. Згодом їй вдалося вийти вперед і, обігравши британку Габріелу Тейлор, закінчити стартовий сет з рахунком 6:5.

Друга партія для спортсменки розпочиналася також з програшів, але до кінця гри дівчині вдалося виграти чотири гейми поспіль та перемогти.

Для харків'янки цей титул став третім в цьому сезоні і п`ятим на професійній арені.