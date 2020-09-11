Китайський клуб націлився на трансфер Ярмоленка



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Ярмоленко виграв вісім трофеїв у складі «Динамо» і жодного з іноземним клубом Світлина - Sky Sports

В українського футболіста з’явився неординарний варіант продовження кар’єри

Вінгер лондонського «Вест Гема» та збірної України Андрій Ярмоленко став трансферною метою китайського клубу «Шаньдун Лунен».

«Молотобійцям» необхідно продавати гравців, щоб отримати кошти для менеджера Девіда Мойєса, які вони можуть витратити на нові придбання. Це може привести до того, що Ярмоленко закінчить своє дворічне перебування в клубі Прем'єр-ліги.

Якщо Ярмоленко перейде в «Шаньдун», він приєднається до колишнього півзахисника «Манчестер Юнайтед» Маруана Феллайні, який перейшов до клубу в січні 2019 року.

Також в команді виступає угорський захисник Тамаш Кадар, який провів певний період кар’єри в київському «Динамо». Із відомих футболістів «Шаньдун» має нападника з Італії Граціано Пелле – він встиг пограти за «Парму», «АЗ», «Сампдорію», «Фейєнорд» і «Саутгемптон».

Варто зазначити, що гравець збірної України перейшов в «Вест Гем» за 17,5 млн фунтів стерлінгів з «Боруссії» Дортмунд в липні 2018 року і провів 33 матчі, забивши сім голів.

Також додамо, «Шаньдун» наразі набрав 17 балів в десяти матчах першості Китаю – третє місце у групі А.

Джерело: Sky Sports