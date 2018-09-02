Лукаку робить дубль і зберігає Моурінью посаду у «Манчестер Юнайтед»



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Фото взяте з ресурсу www.ftbl.ru

«МЮ» у виїзному матчі перемагає «Бернлі»

Нервова система португальського наставника «Манчестер Юнайтед» останнім часом не витримує тиску з боку журналістів.

На тлі скандальної прес-конференції, де Моурінью на питання про відставку закликав репортерів поважати його і нагадав про три виграних ним чемпіонства, постійних чуток про конфлікт з Полем Погба, не тішили Жозе, в першу чергу, результати команди на старті сезону.

Таким чином, гра зі скромним «Бернлі» набула для Моурінью статус «архіважливої».

Саме тому «червоні дияволи» здобули впевнену, проте дуже нервову перемогу. Не обійшлося без вилучення. За неспортивну поведінку гру достроково закінчив Маркус Решфорд.

Вкотре віддячив тренеру за довіру Ромелу Лукаку, який і забив обидва м'ячі «Манчестера» у цьому матчі. Давіду Де Хеа свої ворота вдалося залишити недоторканими.

Чемпіонат Англії з футболу

Матч 4-го туру



«Бернлі» – «Манчестер Юнайтед» – 0:2 (0:2)

Голи: Лукаку, 27; 44.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа - Валенсія, Лінделеф, Смоллінг, Шоу - Феллаїні, Матич - Лінгард, Погба, Санчес - Лукаку.

Вилучення: Решфорд,