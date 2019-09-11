Лукашенко ускладнив можливість зміни громадянства білоруським спортсменам



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Олександр Лукашенко sputnik.by

Білоруським спортсменам доведеться платити за зміну громадянства

Президент Білорусі Олександр Лукашенко суттєво ускладнив можливість зміни громадянства для спортсменів. Відповідний указ він підписав напередодні, інформує президентський сайт.

В указі зокрема йдеться про те, що спортсмени мають компенсувати витрати на їхню підготовку, якщо систематично порушуватимуть спортивні обов’язки чи виступатимуть за інші країни.

Також указ передбачає надання звільнень з роботи зі збереженням заробітної плати для виступів на змаганнях спортсменам збірних команд.