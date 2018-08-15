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    Лунін може стати четвертим українцем в історії незалежності, кому підкориться Суперкубок УЄФА

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    Андрій Лунін, Фото: &laquo;Реал&raquo; - Лунін може стати четвертим українцем в історії незалежності, кому підкориться Суперкубок УЄФА
    Андрій Лунін, Фото: «Реал»

    Свого часу київське «Динамо» вигравало цей трофей

    У середу, 15 серпня, в естонському Таллінні «Реал» Андрія Луніна зустрінеться із земляками з «Атлетико» у матчі за Суперкубок УЄФА.

    За 42 розіграші українці залишили у Суперкубку УЄФА яскравий слід, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

    Перш за все, варто зауважити, що київське «Динамо» двічі боролося за почесний приз. У 1975-му команда Валерія Лобановського за сумою двох зустрічей здолала німецьку «Баварію» (1:0, 2:0). У 1986-му динамівці під керівництвом Валерія Васильовича поступилися румунській «Стяуа» (0:1).

    За часів незалежності України володарями Суперкубка УЄФА ставали троє наших співвітчизників. У 1995-му Андрій Демченко у складі нідерландського «Аякса» виграв приз у протистоянні з іспанською «Сарагосою» (1:1, 4:0). Наш півзахисник взяв участь у другому матчі, вийшовши на заміну на 71-й хвилині замість Патріка Клюйверта.

    У 2003 році влучний удар Андрія Шевченка, який відіграв до 76-ої хвилини, приніс італійському «Мілану» перемогу у Суперкубку УЄФА над португальським «Порту» Жозе Моуріньо (1:0).

    А у 2008-му Анатолій Тимощук в якості капітана команди досягнув успіху із «Зенітом» у грі проти англійського «Манчестер Юнайтед» (2:1).

    Навіть якщо Андрій Лунін не зіграє, але «Реал» переможе, українець офіційно стане володарем трофею. Адже цього року вперше в історії не буде ліміту на кількість запасних.

    Наставник «Реалу» Хулен Лопетегі взяв на матч 29 гравців. Знайшлося місце в обоймі тренера й голкіперу збірної України.

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