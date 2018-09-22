Лунін не потрапив до заявки «Леганеса» на матч проти «Ейбара»



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Фото взяте з ресурсу ua-football.com

Дебют голкіпера збірної України Андрія Луніна за «Леганес» знову відкладається

Вихованець «Дніпра» не зіграє проти «Ейбара». Українець не потрапив до заявки на матч, яку оприлюднив офіційний Twitter клубу.

Тренерський штаб команди з передмістя Мадрида вирішив взяти на виїзний матч 34-річного Івана Куельяра, який відіграв усі попередні чотири матчі сезону в Ла Лізі, та 28-річного Йона Серантеса.

Нагадаємо, що Андрій Лунін перебрався на «Мунісіпаль де Бутарке» на правах оренди з мадридського «Реала» наприкінці літа.

Раніше керманич «Леганеса» натякнув, що Лунін може дебютувати у матчі Кубку Іспанії.

Нагадаємо, що «Реал» висунув ультиматум «Леганесу» щодо ігрової практики Луніна.

Джерело: football24.ua