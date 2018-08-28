  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Лунін не зіграє в наступному матчі чемпіонату Іспанії

    • Розсилка
    Андрій Лунін - Лунін не зіграє в наступному матчі чемпіонату Іспанії
    Андрій Лунін

    «Реал» заборонив воротарю виступати проти своєї ж команди

    Воротар «Реала» і збірної України Андрій Лунін, який на правах оренди перейшов в «Леганес», не візьме участі в матчі третього туру чемпіонату Іспанії.

    Про це повідомляє Marca.

    «Леганес» проведе найближчий матч проти «Реала» - клубу, якому і належать права на 19-річного голкіпера.

    У контракті Луніна з «Леганесом» прописаний пункт про те, що українець не має права виступати в іграх проти «Реала».

    Нагадаємо, в послугах Луніна особисто зацікавлений головний тренер «Леганеса» Маурісіо Пеллегріно.

    У новій команді Андрій гратиме під 99-м номером. 27-го серпня він вже пройшов медогляд, а його офіційне представлення заплановане на четвер, 30 серпня.

    Джерело: Xsport.ua

    НОВИНИ ФУТБОЛУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ