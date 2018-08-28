Лунін не зіграє в наступному матчі чемпіонату Іспанії
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Андрій Лунін
«Реал» заборонив воротарю виступати проти своєї ж команди
Воротар «Реала» і збірної України Андрій Лунін, який на правах оренди перейшов в «Леганес», не візьме участі в матчі третього туру чемпіонату Іспанії.
Про це повідомляє Marca.
«Леганес» проведе найближчий матч проти «Реала» - клубу, якому і належать права на 19-річного голкіпера.
У контракті Луніна з «Леганесом» прописаний пункт про те, що українець не має права виступати в іграх проти «Реала».
Нагадаємо, в послугах Луніна особисто зацікавлений головний тренер «Леганеса» Маурісіо Пеллегріно.
У новій команді Андрій гратиме під 99-м номером. 27-го серпня він вже пройшов медогляд, а його офіційне представлення заплановане на четвер, 30 серпня.
Джерело: Xsport.ua