Лунін не зіграє в наступному матчі чемпіонату Іспанії



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Андрій Лунін

«Реал» заборонив воротарю виступати проти своєї ж команди

Воротар «Реала» і збірної України Андрій Лунін, який на правах оренди перейшов в «Леганес», не візьме участі в матчі третього туру чемпіонату Іспанії.

Про це повідомляє Marca.

«Леганес» проведе найближчий матч проти «Реала» - клубу, якому і належать права на 19-річного голкіпера.

У контракті Луніна з «Леганесом» прописаний пункт про те, що українець не має права виступати в іграх проти «Реала».

Нагадаємо, в послугах Луніна особисто зацікавлений головний тренер «Леганеса» Маурісіо Пеллегріно.

У новій команді Андрій гратиме під 99-м номером. 27-го серпня він вже пройшов медогляд, а його офіційне представлення заплановане на четвер, 30 серпня.

Джерело: Xsport.ua