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    Лунін не зіграє в найближчому матчі «Леганеса»

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    Андрій Лунін. Фото: ФК Леганес - Лунін не зіграє в найближчому матчі «Леганеса»
    Андрій Лунін. Фото: ФК Леганес

    Тренер клубу назвав причину такого рішення

    Український голкіпер «Леганеса» Андрій Лунін не дебютує у матчі проти «Вільярреала».

    Наставник «Леганеса» Маурісіо Пеллегріно заявив, що голкіпер Іван Куельяр буде основним на матчі проти «Вільярреала», тим паче, що Лунін був відсутній через перебування у таборі збірної України, повідомляє AS.

    «У неділю основним буде Куельяр. Лунін пізно приєднався до нас через перебування у збірній України. Він чудово тренується, немає жодних претензій до його самовіддачі, але Луніну доведеться почекати на свій шанс», – сказав Пеллегріно на прес-конференції.

    Лунін перейшов в мадридський «Реал» цього літа з «Зорі».

    «Вершкові» за неофіційною інформацією заплатили за голкіпера 8 мільйонів євро.

    Згодом керівництво мадридського клубу віддало Луніна в оренду до «Леганеса».

    Джерело: Футбол 24

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