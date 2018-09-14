Лунін не зіграє в найближчому матчі «Леганеса»



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Андрій Лунін. Фото: ФК Леганес

Тренер клубу назвав причину такого рішення

Український голкіпер «Леганеса» Андрій Лунін не дебютує у матчі проти «Вільярреала».

Наставник «Леганеса» Маурісіо Пеллегріно заявив, що голкіпер Іван Куельяр буде основним на матчі проти «Вільярреала», тим паче, що Лунін був відсутній через перебування у таборі збірної України, повідомляє AS.

«У неділю основним буде Куельяр. Лунін пізно приєднався до нас через перебування у збірній України. Він чудово тренується, немає жодних претензій до його самовіддачі, але Луніну доведеться почекати на свій шанс», – сказав Пеллегріно на прес-конференції.

Лунін перейшов в мадридський «Реал» цього літа з «Зорі».

«Вершкові» за неофіційною інформацією заплатили за голкіпера 8 мільйонів євро.

Згодом керівництво мадридського клубу віддало Луніна в оренду до «Леганеса».

Джерело: Футбол 24