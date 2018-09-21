Лунін не зіграє за «Леганес» в матчі з «Ейбаром»



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Андрій Лунін. Фото: ФК Леганес

Втім, українець може дебютувати у матчі Кубка Іспанії

Головний тренер «Леганеса» Маурісіо Пеллегріно підкреслив, що з перших хвилин в найближчому матчі з «Ейбаром» зіграє основний воротар Іван Куельяр.

При цьому тренер не розуміє, чому йому знову задають питання щодо українського голкіпера Андрія Луніна.

«Повторюся, я не знаю, чому мене так часто про це запитують. Куельяр вийде в основі завтра. Не розумію, чому четвертий день поспіль ви продовжуєте ставити те ж питання. Здивований цими питаннями. Ми не збираємося нічого міняти», - цитує слова Пеллегріно Marca.

При цьому тренер відкрив деталі щодо майбутнього Луніна.

Він допустив можливість виходу українця в першому матчі Кубка Іспанії.

«Лунін добре працює і адаптується до нових партнерів по команді, до мови. Немає сумнівів, він нам допоможе. Побачимо як все складеться, коли на черзі будуть матчі Кубка», - додав Пеллегріно.

Андрій Лунін перебрався до «Реалу» із «Зорі» цього літа і провів з основою «бланкос» передсезонну підготовку.

Проте після переходу Тібо Куртуа із «Челсі», Лунін на правах оренди перейшов у «Леганес».

Джерело: Sportarena.com