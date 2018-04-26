Лунін поінформував «Зорю», що влітку залишить клуб
- 26 Квiтня, 08:27
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Андрій розповів керівництву луганського клубу про свої наміри
Воротар луганської «Зорі» Андрій Лунін повідомив клуб про намір перейти в іншу команду під час літнього трансферного вікна.
Клуби, які претендують на воротаря, зможуть його купити у літнє трансферне вікно, оскільки він вже заявив керівництву про бажання піти, інформує zarya.lg.ua.
Найбільш вірогідним місцем продовження кар'єри Луніна є клуб англійської прем'єр-ліги «Лестер», про інтерес якого відомо вже кілька місяців.
Також розглядають кандидатуру Андрія австрійський «Зальцбург» та італійський «Інтер».
У свою чергу луганський клуб вже визначився із заміною Луніна. Клуб вже практично домовився з воротарем донецького «Олімпіка» Заурі Махарадзе.
Він повинен перейти у «Зорю» на правах вільного агента після закінчення контракту з донеччанами влітку.
У поточному сезоні на рахунку 19-річного голкіпера 32 матчі у всіх турнірах за «Зорю».
Зауважимо, що сам Махарадзе заявив, що нічого не знає про свій перехід у луганський клуб.