  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Лунін пройшов медогляд з основним складом «Реалу» (фото)

    • Розсилка
    Андрій Лунін - Лунін пройшов медогляд з основним складом «Реалу» (фото)
    Андрій Лунін
    Флікр

    Український голкіпер вирушив у передсезонний тур у складі мадридців

    Український голкіпер Андрій Лунін пройшов медогляд разом з гравцями основної команди мадридського «Реалу».

    Відповідне фото футболіст опублікував на сторінці в мережі Інстаграм.

    Переглянути цей допис в Instagram

    Допис, поширений Andrey_Lunin (@lunin_andrey)

    Раніше Лунін потрапив до основного складу, який вирушає до Канади в передсезонний тур. Мадридці зіграють там проти «Баварії» (21 липня), «Арсеналу» (24 липня), «Атлетико» (27 липня).

    06ce20ef6fc458ba115a8dba64dbbc81

    Минулий сезон Лунін відіграв у оренді за «Леганес». Очікується, що на наступний сезон головний тренер мадридців Зінедін Зідан поверне українця до основної команди, де він буде другим воротарем.   

    Читайте також: Український тренер прокоментував плітки про можливу відставку в Казахстані
    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Реал (Мадрид) Андрій Лунін Зінедін Зідан
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ