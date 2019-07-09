Лунін пройшов медогляд з основним складом «Реалу» (фото)



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Андрій Лунін Флікр

Український голкіпер вирушив у передсезонний тур у складі мадридців

Український голкіпер Андрій Лунін пройшов медогляд разом з гравцями основної команди мадридського «Реалу».

Відповідне фото футболіст опублікував на сторінці в мережі Інстаграм.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Andrey_Lunin (@lunin_andrey) 9 Лип 2019 р. о 2:23 PDT

Раніше Лунін потрапив до основного складу, який вирушає до Канади в передсезонний тур. Мадридці зіграють там проти «Баварії» (21 липня), «Арсеналу» (24 липня), «Атлетико» (27 липня).

Минулий сезон Лунін відіграв у оренді за «Леганес». Очікується, що на наступний сезон головний тренер мадридців Зінедін Зідан поверне українця до основної команди, де він буде другим воротарем.

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