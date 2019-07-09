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    Український тренер прокоментував плітки про можливу відставку в Казахстані

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    Роман Григорчук - Український тренер прокоментував плітки про можливу відставку в Казахстані
    Роман Григорчук
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    Роман Григорчук наразі залишається на посаді в «Астані»

    Український тренер «Астани» з Казахстану спростував плітки про можливу відставку. Раніше ЗМІ повідомляли, що його може замінити колишній очільник «Зорі» Юрій Вернидуб.

    «Він мій хороший друг. Мені здається, що сам Юрій Вернидуб нічого про це не знає. Та ми маємо бути готовими до всього, у житті все буває», - передає слова Григорчука «Український футбол».

    Роман Григорчук очолює «Астану» з червня 2018 року. До того три сезони працював у азербайджанській «Габалі». В Україні Григорчук очолював запорізький «Металург» та одеський «Чорноморець».

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