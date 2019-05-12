Хацкевич вперше натякнув про свою відставку з посади тренера «Динамо»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

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Наставник киян у сезоні-2018/2019 привів команду до жодного титулу

За підсумками матчу з «Зорею» наставник «Динамо» Олександр Хацкевич дав оцінку грі команди, а також розповів про свою контрактну ситуацію.

- Ми повністю контролювали гру. «Зоря» майже нічого не створила. Був лише один момент, коли пробивав Громов, але Бойко врятував. Інколи футбол несправедливий, але сьогоднішній результат вже не змінити.

- Оцініть гру Русина, який з одного боку забив, a з іншого - не використав ще два класні моменти...

- Русин забив у досить важкій ситуації. Хоча там і був рикошет. Звичайно ж, я не можу бути задоволений реалізацією інших двох моментів. Щоб створювати моменти, працює уся команда, але щоб їх реалізувати... Це й є майстерність. Але добре, що моменти у нас є. Русин перспективний футболіст, але ситуація з ним це ніби у кол-центрі, де кажуть - «ваш дзвінок дуже важливий для нас, але очікуйте на лінії». Так і тут, мовляв, «Миколайовичу, ви мені довіряєте? Очікуйте».

- Чому після хорошого матчу у Маріуполі не грає Денис Попов, який добре себе показав?

- Так, він там зіграв справді добре, але ті футболісти, які зараз виходять на поле, також не дають підстав сумніватися в собі. Я скажу так: Денис уже дихає в спину гравцям основи.

- Скільки часу потрібно цій команді, щоб боротися за чемпіонство?

- Ми за цей рік і так повністю оновилися. Але щоб на довгій дистанції претендувати на щось серйозне, необхідна конкуренція, потрібне підсилення. Той же Шапаренко чому зараз грає менше? Бо він після збірної втратив тонус. Такий футболіст весь час має бути в тонусі. Спади і підйоми форми будуть завжди, тож варто бути терплячими. Щоб вигравати чемпіонат, нам необхідна конкуренція на кожній позиції.

- Нещодавно ходили чутки про призначення Олексія Михайличенка головним тренером команди. Чи мали ви з кимось розмови щодо цього?

- Михайличенко точно зі мною не говорив про це. У мене через 20 днів закінчується чинний контракт. Очікуйте інформації.

- Що з Тамашем Кадаром та Віталієм Буяльським?

- Поки немає жодної конкретики. Лише більш ретельне обстеження покаже, наскільки серйозні їхні травми.

Джерело: Dynamo.kiev.ua