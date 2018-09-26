Лунін залишився поза заявкою на матч з «Барселоною»
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Андрій Лунін. Фото: ФК Леганес
У поточному сезоні Лунін в заявку «Леганеса» ще не потрапляв
Воротар «Леганеса» Андрій Лунін не потрапив в заявку на матч 6-го туру Прімери проти «Барселони».
Головний тренер «Леганеса» Маурісіо Пеллегріно вибрав основним голкіпером Івана Куельяра, який в поточному сезоні в п'яти матчах пропустив 10 голів.
Запасний воротар - Хон Андер Серантес.
У поточному сезоні Лунін в заявку «Леганеса» ще не потрапляв.
Раніше повідомлялося, що Лунін повинен зіграти за «Леганес» мінімум 15 матчів за умовами оренди.
Раніше керманич «Леганеса» натякнув, що Лунін може дебютувати у матчі Кубку Іспанії.
Нагадаємо, що «Реал» висунув ультиматум «Леганесу» щодо ігрової практики Луніна.
Джерело: Tribuna.com