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    Лунін залишився поза заявкою на матч з «Барселоною»

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    Андрій Лунін. Фото: ФК Леганес - Лунін залишився поза заявкою на матч з «Барселоною»
    Андрій Лунін. Фото: ФК Леганес

    У поточному сезоні Лунін в заявку «Леганеса» ще не потрапляв

    Воротар «Леганеса» Андрій Лунін не потрапив в заявку на матч 6-го туру Прімери проти «Барселони».

    Головний тренер «Леганеса» Маурісіо Пеллегріно вибрав основним голкіпером Івана Куельяра, який в поточному сезоні в п'яти матчах пропустив 10 голів.

    Запасний воротар - Хон Андер Серантес.

    У поточному сезоні Лунін в заявку «Леганеса» ще не потрапляв.

    Раніше повідомлялося, що Лунін повинен зіграти за «Леганес» мінімум 15 матчів за умовами оренди.

    Раніше керманич «Леганеса» натякнув, що Лунін може дебютувати у матчі Кубку Іспанії.

    Нагадаємо, що «Реал» висунув ультиматум «Леганесу» щодо ігрової практики Луніна.

    Джерело: Tribuna.com

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