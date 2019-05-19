«Львів» переміг у Олександрії завдяки єдиному голу бразильського легіонера (відео)



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Педро забив єдиний м'яч у поєдинку «Олександрія» - «Львів» Football.ua

Львів’яни здобули виїзну перемогу в матчі 29-го туру чемпіонату України

«Олександрія» - «Львів» - 0:1

Гол: 0:1 – Педро (58)

«Олександрія»: Паньків - Пашаєв, Бухал, Бабогло, Стецьків - Гречишкін, Банада – Шастал (Дедечко, 76), Задерака (Пономар, 61), Лучкевич (Протасов, 53) - Сітало. Тренер – Володимир Шаран.

«Львів»: Бандура - Парамонов, Адамюк, Насонов, Приймак - Борзенко, Мартан – Пернамбуко (Вісенте, 79), Педро (Шина, 70), Алваро - Бруно. Тренер – Богдан Блавацький.

Судді: Шурман – Холодинський, Данильченко, Іванов.

Попередження: Бабогло (36), Банада (73) – Насонов (49), Педро (62), Пернамбуко (74)

19 травня. Олександрія. Стадіон «Ніка»

Початок поєдинку не потішив уболівальників особливою привабливістю подій на полі. Хіба що трохи дивувало, як багато господарі дозволяли гостям контролювати м’яч. Втім, львів’яни особливого зиску з того не мали. Лише кілька разів потривожили Паньківа.

На початку другого тайму гості знову провели кілька безрезультатних атак. Та на 58-й хвилині таки домоглися свого. Педро влучним ударом завершив атаку гостей.

Гол Педро

Більше до фінального свистка рахунок не мінявся. То ж львів’яни здобули гостьову перемогу в Олександрії. Втім результат не позначився на турнірному становищі команд. «Олександрія» залишилася третьою, а «Львів – шостим.

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