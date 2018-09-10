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    Львів прийме перший домашній матч збірної України у відборі на Євро-2020

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    Львів прийме перший домашній матч збірної України у відборі на Євро-2020

    Українські футболісти проведуть свій наступний поєдинок у цьому місті у березні 2019 року

    Перший матч на своєму полі у відбірному турнірі до чемпіонату Європи 2020 року національна команда України проведе у Львові на місцевій «Арені Львів».

    Про це перед поєдинком Ліги націй Україна – Словаччина повідомив президент Федерації футболу України Андрій Павелко, інформує офіційний сайт ФФУ.

    «Львів – це неймовірне місто зі славетними футбольними традиціями, тут по-особливому вболівають за збірну, і Львів є надійною футбольною фортецею головної команди країни», - сказав він.

    «Тому перший домашній поєдинок збірної у межах відбору до Євро-2020 відбудеться на «Арені Львів», - додав Павелко зі сцени фан-зони, облаштованої поруч зі стадіоном.

    Імена своїх суперників збірна України дізнається 2 грудня цього року, коли відбудеться жеребкування у Дубліні.

    Матчі перших двох турів кваліфікації Євро-2020 заплановано на період із 21 по 26 березня 2019 року.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат Європи Збірна України жеребкування ФФУ Андрій Павелко ЄВРО-2020 Ліга націй
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