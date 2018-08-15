Львів прийняв міжнародні змагання з велотреку Lviv Open Cup
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На змаганнях виступали як українські спортсмени, так і з-за кордону
Минулими вихідними, 11-13 серпня, у Львові на єдиному критому велотреку країни, розташованому на території місцевої навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони України, відбулись щорічні, вже традиційні VI міжнародні велоперегони на треку Lviv Open Cup.
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації велоспорту України.
У попередні роки Львів збирав понад 120 велосипедистів з України та близько 40 спортсменів із сусідніх країн: Польщі, Білорусії, Литви, Болгарії, Азербайджану.
Цього року запрошено не менше: чемпіони та призери Європи і світу мали можливість позмагатися на дерев’яному покритті.
Також у змаганнях брали участь юнаки та дівчата, юніори та юніорки – перспективні українські спортсмени.
Змагались велосипедисти у наступних трекових дисциплінах, які включені до програми Олімпійських ігор: медісон, спринт, командний спринт, омніум, гіт, індивідуальна гонка переслідування, командна гонка переслідування.