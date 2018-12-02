«Львів» розписав бойову нічию з «Маріуполем»



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Фото взяте з сайту football.ua

Команди подарували вболівальникам результативний футбол

«Львів» не став затягувати з голами й вирвався уперед вже на 6-й хвилині: Западня навісив з лівого флангу, а Бруну Дуарте виграв позицію та головою замкнув у дальній нижній кут – 1:0.

«Маріуполь» тут же підвищив оберти та створив серію (напів)моментів у відповідь, найнебезпечніший з яких стався на 13-й хвилині, коли Вакула з лінії штрафного перекинув Сарнавського, але не влучив у ворота.

Зрештою, тиск гостей завершився штрафним з правого флангу на 22-й хвилині: Полегенько подав, а м'яч, трохи зачепивши голову Западні у стінці, пішов точно у кут воріт – 1:1. Втім, вже через дві хвилини Тейлор накрутив Федорчука та отримав по ногах, заробивши пенальті, який реалізував Воронін – 2:1.

Львів'яни могли добити «Маріуполь» ще у першому таймі, але Бруну не зміг влучити по воротах після класного прострілу Адамюка, а удар Тейлора з меж воротарського заблокував Яворський.

Другий тайм «Маріуполь» розпочав з пристойного тиску на ворота львів'ян, однак перетворити його у гол не вдалося. На 49-й хвилині Зубков красиво пробив повз праву дев'ятку, а через хвилину Сарнавський у стрибку витягнув постріл з дистанції у нижній правий кут. Кілька класних сольних проходів вдалися Піхальонку, а Вакула та Полегенько пробивали неточно або в руки голкіперу. «Львів» за весь цей час створив лише один момент на 75-й хвилині, коли Сабіно головою пробивав з близької відстані – Худжамов врятував свою команду.

Зрештою, тиск азовців не пройшов даремно: на 80-й хвилині Вакула завершив передачу Борячука з правого флангу точним ударом у лівий кут воріт – 2:2. Через п'ять хвилин, однак, «Львів» міг вирвати перемогу, але дальній удар Борзенка пройшов поруч зі штангою.

Після цього у команд вже не залишалося сил на перемогу, тож фінальний свисток зафіксував результативну нічию. «Львів», таким чином, набрав 20 очок та залишився на восьмій позиції в турнірній таблиці, у той час як «Маріуполь», набравши 24 залікових бали, піднявся на шосту сходинку.

Прем'єр-ліга України з футболу

Матч 17-го туру

«Львів» - «Маруіполь» 2: 2

Голи: Бруно, 6, Воронін (пен.), 24 - Пихаленок, 22, Вакула, 80

«Львів»: Сарнавський - Адамюк, Парамонов, Борзенко, Воронін - Приймак (Араужо, 66), Сабіно (Сезар, 79) - Тейлор, Мартан, Западня - Бруно.

«Маріуполь»: Худжамов - Тищенко, Яворський, Федорчук, Чоботенко - Пихаленок, Полегенько - Зубков (Кирюханцев, 90 + 1), Мишнєв, Чурко (Борячук. 61) - Вакула.

Попередження: Пихаленок, Араужо - Приймак, Чурко, Борячук, Вакула, Тищенко

Джерело: football24.ua