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    Львівський «Лемберг» захопив лідерство у чемпіонаті України із флорболу

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    Львівський «Лемберг» захопив лідерство у чемпіонаті України із флорболу

    Команди відіграли матчі другого туру

    1-2 грудня матчами другого туру сім найсильніших команд країни завершували перше коло чемпіонату України з флорболу у Вищій лізі.

    Як повідомили в Українській федерації флорболу, сенсацій чи несподіванок чекати не довелось, а от за підсумками дев’яти матчів виокремилися дві групи команд, що будуть боротися за місце у плей-офф.

    І якщо на першій сходинці зі 100% результатом себе комфортно почуває львівський «Лемберг», то поліпшили своє турнірне становище та закріпились на другому місці чинні чемпіони з Мелітополя – «Скала».

    З мінімальним відривом їм у спину дихають дебютанти Вищої ліги – новояворівський «Янтар».

    А от на четверту, останню путівку до плей-офф, на рівних правах претендують одразу три команди: столичний КФК, волинський New Life і тернопільський «Шторм».

    Рівненський «Вулкан» з мінімальною кількістю перемог йде на зимову перерву одноосібним аутсайдером.

    Наразі на команди чекає так зване зимове міжсезоння, а відновляться ігри регулярного чемпіонату вже у 2019 році у Полтаві, де 25-27 січня мають відбутися матчі третього туру.

    спорт чемпіонат України
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