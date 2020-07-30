Людина-мем. Луческу взяв у асистенти колоритного перекладача

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Еміл Карас має багатий досвід тренера-перекладача Скрін-шот

Представляємо Еміла Караса, людину, якою Мірча Луческу замінив у «Динамо» Олександра Спірідона

Під час сьогоднішньої презентації на посаді наставника команди київського «Динамо» 75-річний румунський фахівець Мірча Луческу вийшов в ефір із клубної бази в Конча-Заспі зі своїм новим помічником – колишнім молдовським футболістом, а згодом тренером, 52-річним Емілом Карасом. Еміл замінив у тренерському штабі багаторічного помічника Луческу, свого земляка Олександра Спірідона, який, за словами Мірчі, не зміг приїхати до Києва через сімейні обставини.

Під час онлайн-конференції пан Карас добру частину відповідей Луческу перекладав поверхово і явно не дослівно. Зрештою, з його схожого досвіду роботи у російських клубах таке явище виглядає звичним. Достатньо згадати ось це відео, яке стало мемом не лише на території Росії. На ньому Карас у своїй нинішній ролі перекладає післяматчевий коментар румунського тренера краснодарської «Кубані» Дана Петреску.

Еміл Карас як футболіст грав на позиції оборонця. Професійну кар’єру він розпочав у 1985-му в складі команди другої ліги чемпіонату СССР «Зоря» (Бельци), пізніше також виступав за «Ністру» з Кишинева, «Тіґіну» з Бендерів. Після того, як Молдова отримала незалежність, Еміл у 1992-1997 роках грав за кишинівський «Зімбру», став з командою п’ятиразовим чемпіоном країни і володарем національного Кубка-1996/1997. У 1991-1995 роках Карас провів шість матчів за національну збірну Молдови.

У 1997-му він намагався працевлаштуватися у російській «Тюмені», але провів лише два матчі і повернувся додому. Догравав Еміл у складах «Молдова-Газу», «Конструкторула» і «Дачії».

Завершивши кар’єру гравця у 2002 році, Карас став тренером. З 2002-го по 2008-й працював у «Дачії», спершу асистентом, а потім – головним тренером. У 2006-му Еміла назвали тренером року в Молдові.

У Києві Луческу лунатиме язиком Караса

З серпня 2009 року і до кінця сезону працював тренером-асистентом і перекладачем румунського фахівця Мірчі Редника у російській «Аланії» з Владикавказу. З 2010 року почав працювати в тому ж статусі в іншого румуна, знаменитого в минулому футболіста Дана Петреску в російських «Кубані», московському «Динамо», а потім і в інших клубах – катарському «Аль-Арабі» і китайському «Цзянсу Сайнті» та «Аль-Насрі» з Об’єднаних арабських еміратів.