США не заявили команди на Чемпіонат світу з естафет через несподівану причину

Одна з найсильніших країн світу вирішила виступити у Ботсвані обмеженим складом

Легкоатлетична збірна США, яка є чинним олімпійським чемпіоном у чоловічій та жіночій естафетах 4х400 метрів, знялася з цих дисциплін на Чемпіонаті світу з естафет 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

Причина відмови від участі

Турнір має відбутися 2-3 травня в Габороне, що у Ботсвані. Це рішення стало несподіванкою, оскільки американці традиційно домінували в цих видах програми. Натомість США підтвердили участь у чотирьох інших дисциплінах: змішаних естафетах 4х100 та 4х400 м, а також у класичних спринтерських забігах 4х100 м серед чоловіків та жінок.

Директор з комунікацій USATF Джей Голдер пояснив, що основною причиною відмови стала низька зацікавленість провідних атлетів у поїздці до Африки в цей період сезону. Багато топових бігунів на 400 метрів відмовилися від участі, а відправка дублюючих складів була визнана недоцільною. Це було пояснено тим, що висока вартість логістики та перельоту до Ботсвани змусила федерацію переглянути бюджет.

Керівництво вирішило спрямувати ці кошти на підготовку до медальних цілей на світовій першості 2027 року та Олімпіаду-2028. Натомість USATF планує організувати висококонкурентні естафетні забіги всередині країни в межах власного туру, що буде значно дешевше та зручніше для спортсменів.

Ризик непотрапляння на Чемпіонат світу

Світова першість з естафет є головним етапом відбору на світові першості 2026 та 2027 років. Незважаючи на пропуск турніру в Ботсвані, у федерації впевнені, що збірні 4х400 м зможуть кваліфікуватися через систему світового топ-листа, показавши високі результати на домашніх стартах. Нагадаємо, що у 2025 році американська жіноча збірна на Світових естафетах у Китаї посіла лише друге місце, а чоловіча взагалі не вийшла у фінал, проте згодом обидві команди продемонстрували зовсім інший рівень результатів.

Через рішення США вболівальники не побачать одну з найбільш очікуваних дуелей року – протистояння США та Ботсвани в чоловічій естафеті 4х400 м. Так, на Олімпіаді-2024 США виграли золото з часом 2:54.43 (другий найкращий результат в історії), випередивши Ботсвану лише на 0,1 секунди (2:54.53). Проте вже наступного року Ботсвана взяла реванш, вирвавши перемогу в американців на останніх метрах дистанції. Вболівальники в Габороне сподівалися побачити битву Летсіле Тебого проти Рая Бенджаміна на домашній арені, але тепер наступна їхня зустріч в естафетах відбудеться не раніше 2027 року.

Нагадаємо, що рекордсмен світу Дюплантіс пропустить етап Діамантової ліги через власне весілля. Стрибун з жердиною не встигне на старт в Осло через підготовку до важливої події.