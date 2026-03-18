США не заявили команди на Чемпіонат світу з естафет через несподівану причину

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
США не заявили команди на Чемпіонат світу з естафет через несподівану причину
Американські команди регулярно входять до двійки найкращих на найпрестижніших змаганнях сезону
фото: Reuters

Одна з найсильніших країн світу вирішила виступити у Ботсвані обмеженим складом

Легкоатлетична збірна США, яка є чинним олімпійським чемпіоном у чоловічій та жіночій естафетах 4х400 метрів, знялася з цих дисциплін на Чемпіонаті світу з естафет 2026 року. Про це повідомляє «Главком»

Причина відмови від участі

Турнір має відбутися 2-3 травня в Габороне, що у Ботсвані. Це рішення стало несподіванкою, оскільки американці традиційно домінували в цих видах програми. Натомість США підтвердили участь у чотирьох інших дисциплінах: змішаних естафетах 4х100 та 4х400 м, а також у класичних спринтерських забігах 4х100 м серед чоловіків та жінок.

Директор з комунікацій USATF Джей Голдер пояснив, що основною причиною відмови стала низька зацікавленість провідних атлетів у поїздці до Африки в цей період сезону. Багато топових бігунів на 400 метрів відмовилися від участі, а відправка дублюючих складів була визнана недоцільною. Це було пояснено тим, що висока вартість логістики та перельоту до Ботсвани змусила федерацію переглянути бюджет.

Керівництво вирішило спрямувати ці кошти на підготовку до медальних цілей на світовій першості 2027 року та Олімпіаду-2028. Натомість USATF планує організувати висококонкурентні естафетні забіги всередині країни в межах власного туру, що буде значно дешевше та зручніше для спортсменів.

Ризик непотрапляння на Чемпіонат світу

Світова першість з естафет є головним етапом відбору на світові першості 2026 та 2027 років. Незважаючи на пропуск турніру в Ботсвані, у федерації впевнені, що збірні 4х400 м зможуть кваліфікуватися через систему світового топ-листа, показавши високі результати на домашніх стартах. Нагадаємо, що у 2025 році американська жіноча збірна на Світових естафетах у Китаї посіла лише друге місце, а чоловіча взагалі не вийшла у фінал, проте згодом обидві команди продемонстрували зовсім інший рівень результатів.

Через рішення США вболівальники не побачать одну з найбільш очікуваних дуелей року – протистояння США та Ботсвани в чоловічій естафеті 4х400 м. Так, на Олімпіаді-2024 США виграли золото з часом 2:54.43 (другий найкращий результат в історії), випередивши Ботсвану лише на 0,1 секунди (2:54.53). Проте вже наступного року Ботсвана взяла реванш, вирвавши перемогу в американців на останніх метрах дистанції. Вболівальники в Габороне сподівалися побачити битву Летсіле Тебого проти Рая Бенджаміна на домашній арені, але тепер наступна їхня зустріч в естафетах відбудеться не раніше 2027 року.

Нагадаємо, що рекордсмен світу Дюплантіс пропустить етап Діамантової ліги через власне весілля. Стрибун з жердиною не встигне на старт в Осло через підготовку до важливої події.  

Читайте також

Дюплантіс вп'ятнадцяте побив світовий рекорд у стрибках з жердиною
Дюплантіс вчергове оновив світовий рекорд у стрибках із жердиною
13 березня, 10:51
Іранські національні футбольні команди можуть бути усунені від усіх майбутніх змагань під егідою ФІФА
Збірній Ірану з футболу загрожують санкції за відмову від участі у Чемпіонаті світу
13 березня, 10:38
Після другого відбіркового вікна першого раунду кваліфікації на Чемпіонат світу 2027 Україна йде другою
Україна програла виїзний матч з Іспанією у відборі на Чемпіонат світу Реклама
2 березня, 23:24
Поїздка до Риги стала цікавим досвідом попри поразку української команди
П’ять думок з місця подій баскетбольного матчу Україна – Іспанія Реклама
28 лютого, 11:48
Айнарс Багатскіс проводить третій поспіль зі збірною України відбір на Чемпіонат світу
Головний тренер збірної України з баскетболу розповів про підготовку до гри з Іспанією Реклама
27 лютого, 08:22
Юлія Левченко в останні два сезони суттєво покращила свої результати після кількарічної «прірви» в результатах
Українська легкоатлетка Левченко продовжила серію подіумів бронзою у Польщі
24 лютого, 15:55
Масові підпали й стрілянина охопили Мексику після ліквідації наркобарона
ФІФА може позбавити Мексику матчів плейоф чемпіонату світу – ЗМІ
24 лютого, 12:42
Фристайлістка Ангеліна Брикіна на Олімпіаді показала найскладніші стрибки у своєму житті
Україна вперше за 16 років завершила зимову Олімпіаду без медалей
21 лютого, 23:03
Мелле ван'т Ваут піднявся на подіум разом зі своїм братом Єнсом, який вже двічі встиг стати олімпійським чемпіоном
Олімпіада 2026. Усі медалісти за 18 лютого
19 лютого, 03:01

США не заявили команди на Чемпіонат світу з естафет через несподівану причину
США не заявили команди на Чемпіонат світу з естафет через несподівану причину
Парніцький став першим в історії України учасником Чемпіонату світу зі спідвею
Парніцький став першим в історії України учасником Чемпіонату світу зі спідвею
Легенда збірної Данії припустив дострокове завершення кар'єри через травму
Легенда збірної Данії припустив дострокове завершення кар'єри через травму
Ветеран збірної України розпочав перемовини про новий контракт – ЗМІ
Ветеран збірної України розпочав перемовини про новий контракт – ЗМІ
Екстренер «Мілана» очолив аутсайдера чемпіонату Італії
Екстренер «Мілана» очолив аутсайдера чемпіонату Італії
Середняк Формули-1 опинився під ризиком дискваліфікації – ЗМІ
Середняк Формули-1 опинився під ризиком дискваліфікації – ЗМІ

«Полісся» перемогою з дублем Гуцуляка відкрило тур УПЛ
Сьогодні, 19:53
«Чернігів» пробився у півфінал Кубка України вперше в історії
Сьогодні, 16:06
Без Ісака, та з Йокересом: Швеція показала склад на матч проти збірної України
Сьогодні, 14:10
Лунін із сейвом потрапив у список найкращих за день Ліги чемпіонів
Сьогодні, 13:44
Сенегал сенсаційно втратив завойований трофей Кубка африканських націй
Сьогодні, 10:10
В Україні місцями дощитиме: погода на 18 березня
Сьогодні, 05:59

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
