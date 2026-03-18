Парніцький став першим в історії України учасником Чемпіонату світу зі спідвею

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Назар Парніцький є головною фігурою в українському спідвею
фото: Federation Motorcycling of Ukraine

Юний українець в останній момент увійшов до переліку учасників престижної серії

19-річний Назар Парніцький офіційно став першим українським гонщиком, який візьме участь у престижній серії FIM Speedway Grand Prix. Про це повідомляє «Главком»

Як Парніцькому вдалося потрапити до змагань

FIM Speedway Grand Prix є аналогом Формули-1 у світі мотоспорту, де за підсумками серії етапів визначається чемпіон світу серед дорослих. Назар Парніцький, який є чинним чемпіоном світу серед юніорів, виступатиме під своїм постійним номером 785.

Потрапляння українця до стартової п'ятнадцятки найсильніших гонщиків планети стало можливим завдяки його статусу першого запасного та відмові від участі триразового чемпіона світу, британця Тая Воффіндена. Легендарний гонщик знявся з турніру, оскільки продовжує тривале відновлення після важких травм, отриманих ще у березні 2025 року в польському Кросно. Таким чином, вакантне місце в еліті за спортивним принципом перейшло до Парніцького. Для Назара це буде дебют на найвищому рівні після надзвичайно успішного 2025 року, коли він не лише здобув юніорське золото в данському Войєнсі, а й посів високе п'яте місце в дорослому чемпіонаті Європи.

Сезон Speedway GP 2026 року складатиметься з 10 етапів. Боротьба за титул розпочнеться в Німеччині: у п'ятницю, 1 травня, пройдуть перші заїзди, а наступного дня відбудеться основна гонка на стадіоні OneSolar-Arena у місті Ландсгут.

Шлях Парніцького до нової сторінки в історії українського спідвею

Назар Парніцький розпочинав кар’єру в мотокросі, але згодом перейшов у спідвей, тренуючись у Рівному. Після початку повномасштабного вторгнення спортсмен продовжив розвиток у Польщі, де зараз захищає кольори іменитого клубу «Унія» з Лешно, а також виступає за шведську команду Dackarna. Офіційні представники FIM зазначили, що участь Парніцького в Grand Prix є «маяком світла» для України, яка продовжує боротися у війні, та символом незламності українського спорту.

Нагадаємо, що пілот Олександр Бондарев став першим в історії автоспорту українцем, що стартував в рамках вікенду F1. 

