Ветеран збірної України розпочав перемовини про новий контракт – ЗМІ

Руслан Маліновський став важливою фігурою у Генуї

Досвідчений хавбек отримав нагоду продовжити виступи за клуб

Італійський «Дженоа» веде переговори з півзахисником Русланом Маліновським щодо продовження співпраці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Calcio Genoa.

«Грифони» ініціювали перемовини з двома виконавцями. Компанію українцеві склав оборонець Аарон Мартін. Контракти обох футболістів чинні до літа 2026 року.

Маліновський приєднався до «Дженоа» в серпні 2023 року. Спершу генуезці орендували хавбека з французького «Марселя». Через півроку «грифони» викупили українця за 7,7 млн євро.

У нинішньому сезоні Маліновський провів 28 матчів у всіх турнірах. До свого активу 32-річний півзахисник записав п'ять м'ячів і дві результативні передачі. Загалом у лавах «Дженоа» ветеран зіграв 68 поєдинків (дев'ять голів, вісім асистів).

Нагадаємо, раніше збірна України оголосила склад на Швецію з трьома дебютантами. Перші запрошення до лав «синьо-жовтих» отримали тріо виконавців. Ідеться про голкіпера Руслана Нещерета, оборонця Бориса Крушинського та форварда Матвія Пономаренка.

До слова, взимку збірна України отримала календар матчів у новому сезоні Ліги націй. «Синьо-жовті» розпочнуть турнір виїзним поєдинком проти національної команди Угорщини. Матч запланований на 25 вересня.