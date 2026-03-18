Легенда збірної Данії припустив дострокове завершення кар'єри через травму

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Легенда збірної Данії припустив дострокове завершення кар'єри через травму
Каспер Шмейхель провів 120 матчів за збірну Данії
фото: Reuters

Шмейхель боїться, що в 40 років йому буде важко оговтатися від настільки складного пошкодження

39-річний воротар Каспер Шмейхель опинився перед загрозою дострокового завершення кар'єри. Про це повідомляє «Главком».

Важка травма Шмейхеля

Після ретельного обстеження у вівторок, 17 березня 2026 року, медики підтвердили, що голкіпер отримав складне пошкодження плеча. За словами самого футболіста, травма є надзвичайно важкою: вона включає розрив біцепса, розрив ротаторної манжети, вивих плеча та пошкодження суглобової губи. Шмейхель порівняв це з одночасним розривом хрестоподібних зв'язок та ахіллового сухожилля у польового гравця. На данця чекають дві складні операції та тривалий період реабілітації, що триватиме від 10 до 12 місяців.

В інтерв'ю BBC та CBS Sports Golazo Шмейхель не приховував розпачу, зазначивши, що цей інцидент може поставити крапку в його професійному шляху, адже на момент можливого відновлення йому вже виповниться 40 років. «Можливо, я зіграв свій останній матч. Це жахливо, адже футбол – це вся моя ідентичність», – поділився голкіпер. Проте, попри песимістичні прогнози, чемпіон Англії 2016 року заявив про готовність боротися. Він наголосив, що повернення у стрій після такої травми у його віці стане одним із найбільших досягнень у кар'єрі, і він зробить усе можливе, щоб не піти зі спорту таким чином.

Під час інтерв'ю поруч із Каспером був його батько, легендарний Петер Шмейхель. Він підкреслив серйозність ситуації, зазначивши, що для воротаря травма плеча є найгіршим із можливих варіантів, оскільки кожен стрибок супроводжується приземленням на ушкоджену зону. Петер заявив, що як батько зробить усе, щоб підтримати сина в цей важкий момент, оскільки він не хоче, щоб така видатна кар'єра закінчилася лікарняним ліжком.

Втрата для «Селтіка» та збірної Данії

Ця новина стала величезним ударом для національної команди Данії. Шмейхель, який провів за збірну 120 матчів і відіграв усі шість поєдинків у поточному відборі на ЧС-2026, не зможе допомогти команді у надважливому півфіналі плейоф кваліфікації проти Північної Македонії, що відбудеться 26 березня. Для «Селтіка» втрата також є відчутною: у поточному сезоні данець демонстрував відмінну форму, провівши 14 «сухих» матчів із 39. Останній раз він виходив на поле 22 лютого проти «Гіберніана», після чого місце у воротах зайняв Вільямо Сінісало.

Нагадаємо, що фіналіст Чемпіонату світу 2014 завершив кар'єру. Колишній воротар збірної Аргентини Серхіо Ромеро вирішив повісити бутси та рукавички на цвях. 

