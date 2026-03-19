Свято голів. Підсумки заключних матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Востаннє «Барселона» забивала сім голів у Лізі чемпіонів чотирнадцять сезонів тому, здолавши «Баєр» з рахунком 7:1

Команди показали вражаючу результативність у матчах-відповідях 18 березня

У середу, 18 березня, завершилися матчі 1/8 фіналу головного клубного турніру Європи – Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком».

«Барселона» – «Ньюкасл»

Відкрило ігровий день справжнє футбольне шоу на «Камп Ноу», де «Барселона» і «Ньюкасл» вирішували, хто пройде далі після нічиєї у першому поєдинку.

Господарі активно розпочали зустріч і швидко відкрили рахунок: на шостій хвилині Рафінья завершив стрімку атаку після передачі Ферміна. Проте «Ньюкасл» не розгубився і відповів досить швидко: на 15-й хвилині Ентоні Еланга замкнув простріл Льюїса Голла, відновивши рівновагу. Відкрита гра продовжилася, і на 18-й хвилині «Барселона» знову вийшла вперед: після виконання стандарту Херард Мартін скинув м’яч, а Марк Берналь безпомилково пробив з близької відстані.

Після цього оборона каталонців знову дала збій. На 28-й хвилині гості скористалися помилкою біля власного штрафного, і Еланга оформив дубль, зробивши рахунок 2:2. «Ньюкасл» виглядав небезпечно в атаці, регулярно знаходячи простір і змушуючи господарів нервувати. Важливий момент для обох команд стався наприкінці першого тайму. Після перегляду VAR арбітр призначив пенальті за фол Кірана Тріпп’єра, і Ламін Ямаль у компенсований час холоднокровно реалізував одинадцятиметровий, зробивши рахунок 3:2 перед перервою.

Другий тайм перетворився на справжній бенефіс команди Ганса-Дітера Фліка. На 51-й хвилині Фермін Лопес збільшив перевагу, скориставшись чудовою передачею Рафіньї. Далі «Барселона» буквально знищила суперника за кілька хвилин: на 56-й хвилині Роберт Левандовський замкнув подачу з кутового, а на 61-й уже оформив дубль, впевнено реалізувавши передачу Ямаля. Після цього гра фактично втратила інтригу. «Ньюкасл» намагався відповісти, але сили гостей вичерпалися. Натомість «Барселона» продовжувала тиснути, і на 72-й хвилині Рафінья скористався грубою помилкою захисника, оформивши сьомий м’яч і встановивши остаточний рахунок 7:2 (8:3 за сумою двох матчів).

Каталонці змогли продемонструвати свою головну силу – нищівну атаку з високою швидкістю прийняття рішень і чудовою реалізацією моментів. Водночас проблеми в обороні нікуди не зникли, адже «Ньюкасл» створював небезпечні моменти і двічі покарав суперника. Це може зіграти злий жарт з клубом у чвертьфіналі, де він зустрінеться з переможцем наступного в цьому огляді матчу.

«Тоттенгем» – «Атлетіко»

Найцікавішим поєдинком дня стало протистояння «Тоттенгема» проти «Атлетіко». Саме найсильніша команда цієї зустрічі виходила на Барселону в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Поєдинок розпочався з обережної боротьби. Але це не завадило «Атлетіко» відзначитися вже на старті: щоправда, гол Адемоли Лукмана скасували через офсайд. Поступово «Тоттенгем» перехопив ініціативу, і на 30-й хвилині це дало результат: після подачі Матіса Теля Рандаль Коло Муані виграв верхову боротьбу і головою відкрив рахунок. До перерви господарі могли подвоїти перевагу, але голкіпер Хуан Муссо неодноразово рятував «Атлетіко», зокрема після небезпечного удару Теля. Водночас мадридці відповідали контратаками і теж створювали моменти, однак рахунок залишився незмінним.

Одразу після перерви гра вибухнула. На 47-й хвилині «Атлетіко» провів швидку контратаку, яку завершив Хуліан Альварес, зрівнявши ситуацію у другій зустрічі. Відповідь «шпор» на це була миттєвою: на 52-й хвилині Хаві Сімонс після передачі Арчі Грея знову вивів «Тоттенгем» вперед. «Атлетіко» додав у тиску і на 75-й хвилині зрівняв рахунок завдяки тому, що після подачі з кутового Давід Ганцко вдало пробив головою з рикошетом. У цей момент стало зрозуміло, що інтрига в протистоянні ще жива.

Кінцівка видалася максимально напруженою. Команда Ігора Тудора йшла вперед великими силами і на останніх хвилинах отримала свій шанс: на 90-й хвилині після фолу Хосе Марії Хіменеса арбітр призначив пенальті. До м’яча підійшов Хаві Сімонс і впевнено реалізував одинадцятиметровий, оформивши дубль і встановивши рахунок 3:2. У компенсований час «Тоттенгем» намагався вирвати ще один м’яч і перевести протистояння у додатковий час, але захист команди Дієго Сімеоне вистояв.

У підсумку лондонці здобули яскраву перемогу і продемонстрували характер, однак програний перший матч з різницею «-2» не дозволив їм пройти далі. «Атлетіко» ж, попри поразку, витримав тиск і завдяки запасу, здобутому раніше, пробився до наступного раунду, де зіграє з «Барселоною».

«Ліверпуль» – «Галатасарай»

На «Енфілді» у «Ліверпуля» було лише одне завдання – виправити помилки порівняно з першим матчем, який «червоні» мінімально програли.

З перших хвилин господарі захопили ініціативу і почали тиснути на суперника. Моменти виникали один за одним: Мохамед Салах та Флоріан Вірц неодноразово загрожували воротам, але воротар гостей Угурджан Чакір тримав команду в грі. Але на 25-й хвилині і він був безсилий: після кутового Домінік Собослаї завдав точного удару і відкрив рахунок. До перерви «Ліверпуль» мав шанс подвоїти перевагу: на 45+2-й хвилині арбітр призначив пенальті, однак Салах не зміг переграти Чакіра, який залишив свою команду в грі. У компенсований час воротар «Галатасарая» ще двічі врятував після ударів Салаха і Вірца, тож інтрига перед другим таймом зберігалася.

Але після перерви команда Арне Слота буквально знищила суперника. На 51-й хвилині Салах віддав гольову передачу на Юго Екітіке, який подвоїв рахунок. Минуло лише дві хвилини, як Раян Гравенберх опинився першим на добиванні, зробивши 3:0. Попри комфортне лідерство, «Ліверпуль» не збирався зупинятися: атаки йшли одна за одною. Один із м’ячів навіть було забито після автоголу, але його скасували через офсайд.

Проте на 62-й хвилині Салах таки виправився за свою невдачу наприкінці першого тайму, адже єгиптянин розкішним ударом у дев’ятку довів рахунок до 4:0 і водночас відзначився ювілейним 50-м голом у Лізі чемпіонів. До фінального свистка «червоні» могли забивати ще: Салах влучив у поперечину, Екітіке не реалізував момент з кількох метрів, а Макаллістеру скасували гол через порушення правил. «Галатасарай» у другому таймі практично не відповідав і виглядав повністю розгубленим під тиском суперника.

У підсумку «Ліверпуль» продемонстрував одну з найкращих своїх ігор у сезоні, де показав агресивний пресинг, швидкі атаки і високу реалізацію. Після невдач у попередніх матчах ця перемога стала не лише путівкою до чвертьфіналу з ПСЖ, а й важливим сигналом про повернення команди до кращої форми.

«Баварія» – «Аталанта»

Найменш інтригуючим був поєдинок «Баварії» та «Аталанти», де вже після першого матчу було відставання у п'ять голів для італійського клубу.

Продовжилося це і в Мюнхені, де господарі одразу взяли гру під контроль і регулярно створювали небезпечні моменти. Це проявилося в тому, що на 22-й хвилині арбітр після перегляду VAR призначив пенальті за гру рукою. І хоча першу спробу Гаррі Кейна Марко Спортьєлло потягнув, удар довелося перебити – з другої спроби англієць не схибив, відкривши рахунок у матчі. «Аталанта» намагалася відповідати контратаками і навіть створила кілька гострих моментів, але голкіпер Йонас Урбіг діяв надійно, зберігши ворота «Баварії» сухими до перерви.

Другий тайм перетворився на демонстрацію сили команди Венсана Компані. На 54-й хвилині Кейн оформив дубль, ефектно розібравшись із захисниками та пробивши у дев’ятку. Вже за дві хвилини молодий Леннарт Карл довів рахунок до 3:0, вигравши боротьбу в штрафному майданчику після передачі Луїса Діаса. «Баварія» не зупинялася: на 70-й хвилині вже сам Луїс Діас відзначився після класної індивідуальної дії, зробивши рахунок 4:0. Гості виглядали розгубленими і не встигали за темпом суперника.

Лише наприкінці матчу «Аталанта» змогла забити гол престижу: на 86-й хвилині Лазар Самарджич точно пробив головою після подачі з флангу, встановивши остаточний рахунок 4:1. У підсумку «Баварія» продемонструвала тотальну перевагу, здобувши перемогу з загальним рахунком 10:2, що стало для німецького клубу своєрідним флешбеком з сезону 2008/2009. Тоді в 1/8 фіналу німці здолали «Спортінг» з розгромним рахунком 12:1. Після успіху в 1/8, у чвертьфіналі «Баварія» зіграє з «Реалом».

Чвертьфінальні поєдинки Ліги чемпіонів почнуться 7 квітня. Така пауза пов'язана з перервою на матчі національних збірних.

Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу. Другі матчі (18 березня)

«Барселона» – «Ньюкасл» 7:2 (за сумою матчів 8:3)

Голи: Рафінья (6, 72), Берналь (18), Ямаль (45+7), Фермін (51), Левандовський (56, 61) – Еланга (15, 28)

«Ліверпуль» – «Галатасарай» 4:0 (за сумою матчів 4:1)

Голи: Собослай (25), Екітіке (51), Гравенберх (53), Салах (62)

«Баварія» – «Аталанта» 4:1 (за сумою матчів 10:2)

Голи: Кейн (25, 54), Карл (56), Діас (70) – Самарджич (86)

«Тоттенгем» – «Атлетіко» 3:2 (за сумою матчів 5:7)

Голи: Коло Муані (30), Сімонс (52, 90) – Альварес (47), Ганцко (75)

