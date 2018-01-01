Людмила Кіченок і Ешлі Барті відкриють матч України і Австралії у Кубку Федерації
- Сьогодні, 10:54
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Костюк зіграє з Гавриловою в перший день матчу Україна - Австралія. Фото: ITF
Результати жеребкування зустрічі Кубка Федерації
У столиці Австралії Канберрі відбулося жеребкування матчу першого раунду Другої Світової групи Кубка Федерації між Україною та Австралією.
Про це повідомляє офіційний Twitter турніру.
Україну в одиночних зустрічах представлятимуть Людмила Кіченок і Марта Костюк.
У парному розряді зіграють Надія Кіченок і Дарина Лопатецька.
Розклад зустрічей матчу Україна - Австралія в Кубку Федерації
10 лютого
Ешлі Барті - Людмила Кіченок
Дар'я Гаврилова - Марта Костюк
11 лютого
Ешлі Барті - Марта Костюк
Дар'я Гаврилова - Людмила Кіченок
Ешлі Барті / Кейсі Деллакуа - Надія Кіченок / Дарина Лопатецька
Ігровий день в Канберрі стартує в 11:00 за місцевим часом (о 2:00 за Києвом).
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Джерело: xsport.ua