Людмила Кіченок і Ешлі Барті відкриють матч України і Австралії у Кубку Федерації

Результати жеребкування зустрічі Кубка Федерації

У столиці Австралії Канберрі відбулося жеребкування матчу першого раунду Другої Світової групи Кубка Федерації між Україною та Австралією. Про це повідомляє офіційний Twitter турніру. Україну в одиночних зустрічах представлятимуть Людмила Кіченок і Марта Костюк. У парному розряді зіграють Надія Кіченок і Дарина Лопатецька. Розклад зустрічей