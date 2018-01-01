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    Людмила Кіченок і Ешлі Барті відкриють матч України і Австралії у Кубку Федерації

    Результати жеребкування зустрічі Кубка Федерації
    У столиці Австралії Канберрі відбулося жеребкування матчу першого раунду Другої Світової групи Кубка Федерації між Україною та Австралією. Про це повідомляє офіційний Twitter турніру. Україну в одиночних зустрічах представлятимуть Людмила Кіченок і Марта Костюк. У парному розряді зіграють Надія Кіченок і Дарина Лопатецька. Розклад зустрічей
    • Сьогодні, 10:54
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    Костюк зіграє з Гавриловою в перший день матчу Україна - Австралія. Фото: ITF
    Костюк зіграє з Гавриловою в перший день матчу Україна - Австралія. Фото: ITF

    Результати жеребкування зустрічі Кубка Федерації

    У столиці Австралії Канберрі відбулося жеребкування матчу першого раунду Другої Світової групи Кубка Федерації між Україною та Австралією.

    Про це повідомляє офіційний Twitter турніру.

    Україну в одиночних зустрічах представлятимуть Людмила Кіченок і Марта Костюк.

    У парному розряді зіграють Надія Кіченок і Дарина Лопатецька.

    Розклад зустрічей матчу Україна - Австралія в Кубку Федерації

    10 лютого

    Ешлі Барті - Людмила Кіченок

    Дар'я Гаврилова - Марта Костюк

    11 лютого

    Ешлі Барті - Марта Костюк

    Дар'я Гаврилова - Людмила Кіченок

    Ешлі Барті / Кейсі Деллакуа - Надія Кіченок / Дарина Лопатецька

    Ігровий день в Канберрі стартує в 11:00 за місцевим часом (о 2:00 за Києвом).

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    Джерело: xsport.ua

    теніс Людмила Кіченок Надія Кіченок жеребкування
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