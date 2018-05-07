Людмила Кіченок вибула у першому колі парних змагань на турнірі в Мадриді

Українська тенісистка залишає змагання в Іспанії після першого матчу

Людмила Кіченок у парі з Монік Адамчак з Австралії не змогла подолати перший раунд тенісного турніру в Мадриді. Барбора Крейчикова і Катержина Синякова з Чехії оформили перемогу з рахунком 6:2, 6:2. Поєдинок тривав трохи менше години, Кіченок і Адамчак програли по два гейми на своїй подачі в кожній партії і не виконали жодного брейка. Mutua



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Людмила Кіченок

Українська тенісистка залишає змагання в Іспанії після першого матчу

Людмила Кіченок у парі з Монік Адамчак з Австралії не змогла подолати перший раунд тенісного турніру в Мадриді.

Барбора Крейчикова і Катержина Синякова з Чехії оформили перемогу з рахунком 6:2, 6:2.

Поєдинок тривав трохи менше години, Кіченок і Адамчак програли по два гейми на своїй подачі в кожній партії і не виконали жодного брейка.

Mutua Madrid Open - Premier Mandatory

Жіночий тенісний турнір у Мадриді, Іспанія

Призовий фонд: €6,685,828

Перше коло (парний розряд)

Крейчикова / Синякова (Чехія) - Людмила Кіченок / Адамчак (Україна / Австралія) - 6:2, 6:2





Джерело: btu.org.ua