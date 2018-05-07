Людмила Кіченок вибула у першому колі парних змагань на турнірі в Мадриді
- Сьогодні, 11:13
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Людмила Кіченок
Українська тенісистка залишає змагання в Іспанії після першого матчу
Людмила Кіченок у парі з Монік Адамчак з Австралії не змогла подолати перший раунд тенісного турніру в Мадриді.
Барбора Крейчикова і Катержина Синякова з Чехії оформили перемогу з рахунком 6:2, 6:2.
Поєдинок тривав трохи менше години, Кіченок і Адамчак програли по два гейми на своїй подачі в кожній партії і не виконали жодного брейка.
Mutua Madrid Open - Premier Mandatory
Жіночий тенісний турнір у Мадриді, Іспанія
Призовий фонд: €6,685,828
Перше коло (парний розряд)
Крейчикова / Синякова (Чехія) - Людмила Кіченок / Адамчак (Україна / Австралія) - 6:2, 6:2
Джерело: btu.org.ua