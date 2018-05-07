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    Людмила Кіченок вибула у першому колі парних змагань на турнірі в Мадриді

    Українська тенісистка залишає змагання в Іспанії після першого матчу
    Людмила Кіченок у парі з Монік Адамчак з Австралії не змогла подолати перший раунд тенісного турніру в Мадриді. Барбора Крейчикова і Катержина Синякова з Чехії оформили перемогу з рахунком 6:2, 6:2. Поєдинок тривав трохи менше години, Кіченок і Адамчак програли по два гейми на своїй подачі в кожній партії і не виконали жодного брейка. Mutua
    • Сьогодні, 11:13
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    Людмила Кіченок
    Людмила Кіченок

    Українська тенісистка залишає змагання в Іспанії після першого матчу

    Людмила Кіченок у парі з Монік Адамчак з Австралії не змогла подолати перший раунд тенісного турніру в Мадриді.

    Барбора Крейчикова і Катержина Синякова з Чехії оформили перемогу з рахунком 6:2, 6:2.

    Поєдинок тривав трохи менше години, Кіченок і Адамчак програли по два гейми на своїй подачі в кожній партії і не виконали жодного брейка.

    Mutua Madrid Open - Premier Mandatory

    Жіночий тенісний турнір у Мадриді, Іспанія

    Призовий фонд: €6,685,828

    Перше коло (парний розряд)

    Крейчикова / Синякова (Чехія) - Людмила Кіченок / Адамчак (Україна / Австралія) - 6:2, 6:2


    Джерело: btu.org.ua

    теніс Людмила Кіченок
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