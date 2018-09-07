Льюїс пообіцяв Кличку, що приїде до Києва на конгрес WBC



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Леннокс Льюїс та Віталій Кличко. Фото: kiev.klichko.org

Відкриття конгресу WBC відбудеться в Києві 1 жовтня

Зірка світового боксу, легендарний Леннокс Льюїс приїде до Києва.

До столиці, де на початку жовтня вперше в Україні відбудеться конгрес Всесвітньої боксерської організації (WBC) Льюіса запросив мер Києва, екс-чемпіон світу і колишній суперник супертяжа Віталій Кличко.

«Ми з Ленноксом приятелюємо, спілкуємося. І я радий, що він відвідає Київ. Конгрес WBC- велика щорічна подія в світовому боксі і вперше вона відбудеться в Україні. До нашого міста приїдуть зірки боксу, промоутери, менеджери - ті, хто творив і творить історію світового боксу», - відзначив Кличко у Лондоні, де він став спеціальним гостем «Вечора з Ленноксом Льюїсом».

Захід, на якому Льюїс розказував про свою кар’єру, відповідав на запитання шанувальників боксу, відбувся на лондонській арені «Індіго».

Окремо згадали і обговорили колишні суперники і свій легендарний бій, який відбувся в 2003 році в Лос-Анджелесі. Тоді поразку за очками зарахували Кличку, оскільки бій зупинили лікарі та судді через сильне розсічення на обличчі українського боксера.

«Це був найскладніший бій в моїй кар‘єрі. Експерти його назвали боєм десятиріччя. Пройшло багато років, але досі тривають дискусії щодо того, хто ж тоді переміг. Я вважаю, що не програв», - відзначив Віталій Кличко.

«І сьогодні я говорю: дякую Ленноксу Льюїсу за шанс, за можливість боксувати з одним з найсильніших боксерів світу», - сказав Кличко під час заходу в Лондоні.

Він також зазначив, що досі жалкує, що не відбулося поєдинку-реваншу.

Після бою з Віталієм Кличком Леннокс Льюіс завершив професійну кар‘єру. Але боксери продовжили спілкуватися і приятелювати.

«Віталій - мій друг, я його дуже поважаю. І обов‘язково приїду незабаром до Києва, раз він мене запросив», - зазначив Льюїс.

Нагадаємо, до столиці України прилетять близько 700 учасників конгресу з 160 країн світу.

Серед них будуть чинні чемпіони світу, легендарні боксери минулого, президенти федерацій країн-членів WBC, судді, спортивні менеджери і функціонери.

Відкриття конгресу WBC відбудеться в Києві 1 жовтня.