  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Льюїс пообіцяв Кличку, що приїде до Києва на конгрес WBC

    • Розсилка
    Леннокс Льюїс та Віталій Кличко. Фото:&nbsp;kiev.klichko.org - Льюїс пообіцяв Кличку, що приїде до Києва на конгрес WBC
    Леннокс Льюїс та Віталій Кличко. Фото: kiev.klichko.org

    Відкриття конгресу WBC відбудеться в Києві 1 жовтня

    Зірка світового боксу, легендарний Леннокс Льюїс приїде до Києва.

    До столиці, де на початку жовтня вперше в Україні відбудеться конгрес Всесвітньої боксерської організації (WBC) Льюіса запросив мер Києва, екс-чемпіон світу і колишній суперник супертяжа Віталій Кличко.

    «Ми з Ленноксом приятелюємо, спілкуємося. І я радий, що він відвідає Київ. Конгрес WBC- велика щорічна подія в світовому боксі і вперше вона відбудеться в Україні. До нашого міста приїдуть зірки боксу, промоутери, менеджери - ті, хто творив і творить історію світового боксу», - відзначив Кличко у Лондоні, де він став спеціальним гостем «Вечора з Ленноксом Льюїсом».

    Захід, на якому Льюїс розказував про свою кар’єру, відповідав на запитання шанувальників боксу, відбувся на лондонській арені «Індіго».

    Окремо згадали і обговорили колишні суперники і свій легендарний бій, який відбувся в 2003 році в Лос-Анджелесі. Тоді поразку за очками зарахували Кличку, оскільки бій зупинили лікарі та судді через сильне розсічення на обличчі українського боксера.

    «Це був найскладніший бій в моїй кар‘єрі. Експерти його назвали боєм десятиріччя. Пройшло багато років, але досі тривають дискусії щодо того, хто ж тоді переміг. Я вважаю, що не програв», - відзначив  Віталій Кличко.

    «І сьогодні я говорю: дякую Ленноксу Льюїсу за шанс, за можливість боксувати з одним з найсильніших боксерів світу», - сказав Кличко під час заходу в Лондоні.

    Він також зазначив, що досі жалкує, що не відбулося поєдинку-реваншу.

    Після бою з Віталієм Кличком Леннокс Льюіс завершив професійну кар‘єру. Але боксери продовжили спілкуватися і приятелювати.

    «Віталій - мій друг, я його дуже поважаю. І обов‘язково приїду незабаром до Києва, раз він мене запросив», - зазначив Льюїс.

    Нагадаємо, до столиці України прилетять близько 700 учасників конгресу з 160 країн світу.

    Серед них будуть чинні чемпіони світу, легендарні боксери минулого, президенти федерацій країн-членів WBC, судді, спортивні менеджери і функціонери.

    Відкриття конгресу WBC відбудеться в Києві 1 жовтня.

    Віталій Кличко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ