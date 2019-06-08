Магія «Арени Львів». Вражаюче виконання гімну перед матчем Україна - Сербія (відео)
Вчора присутні на стадіоні перевершили самих себе
«Коли виконувався гімн, мурашки бігли по шкірі. Такого виконання національного славня я вже давно не бачив. Дякую усім, хто нас так щиро підтримував», - це слова півоборонця збірної України Тараса Степаненка відразу після матчу відбірного раунду чемпіонату Євролпи-2020, у якому наша команда розгромила 5:0 Сербію.
Тарас знає, про що говорить і має з чим порівнювати. Власне, байдужим атмосфера на львівському стадіоні не залишить будь-якого обивателя. Атмосфера загалом, але «Ще не вмерла...» пролунала по-особливому.
Нагадаємо, що перед українським лунав славень Сербії. Але його українські ультрас приглушили образливим співом на знак особливої любові між сербським і російським народами.
Після трьох поєдинків збірна України має сім очок і очолює свою відбірну групу. Наступний матч команда Андрія Шевченка проведе 10 червня у тому ж Львові. Суперник - збірна Люксембургу. Початок поєдинку - о 21:45.