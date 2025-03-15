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Російський борець, який незаконно відвідував Крим, здобув золото чемпіонату Європи

Артем Худолєєв
glavcom.ua
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Російський борець, який незаконно відвідував Крим, здобув золото чемпіонату Європи
Росіянин Євгеній Байдусов здобув золото чемпіонату Європи у ваговій категорії до 77 кг
фото: UWW

Міжнародна федерація боротьби вважає, що Байдусов є «нейтральним атлетом»

Росіянин Євген Байдусов, який незаконно відвідував анексований Крим, здобув золото чемпіонату Європи з греко-римської боротьби. Про це повідомляє «Главком».

У п'ятницю, 14 березня, завершився чемпіонат Європи з греко-римської боротьби серед спортсменів, вік яких не перевищує 23 років. У ваговій категорії до 77 кг золото здобув росіянин Євгеній Байдусов.

Варто зазначити, що у 2022 років Байдусов незаконно відвідував анексований Крим.

На територію окупованого півострова він потрапив, не проходячи митний та прикордонний контроль, згідно з законами нашої країни.

Такі його дії мають кваліфікуватися згідно з статтею КК України про «порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї». Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Також Байдусов з літерою «Z» на футболці проводив майстер-клас для дітей.

Разом з тим, Міжнародна федерація боротьби вважає Байдусова «нейтральним атлетом» та допускає його до змагань.

Нагадаємо, український борець Михайло Вишнивецький став чемпіоном Європи з греко-римської боротьби (U23)

22-річний Вишнивецький у ваговій категорії до 130 кілограм у фіналі Чемпіонату Європи (вік спортсменів не перевищує 23 років) розгромив росіянина Магомеда Алічуєва.

Після перемоги Михайло здійснив коло пошани з українським прапором, а потім вразив всіх глядачів ефектним танком.

Варто зазначити, що золото, здобуте в Албанії, стало вже третім для Вишнивецького на Чемпіонатах Європи (U23).

Нагадаємо, жіноча збірна України з боротьби посіла друге місце у командному заліку на чемпіонаті Європи (U23) в албанській Тирані.

Українки на турнірі здобули п'ять медалей.

Чемпіонкою Європи стала Ірина Бондар (вагова категорія до 62 кг).

Срібло у скарбничку збірної України принесли Аліна Філіпович (вагова категорія до 57 кг) та Манола Скобельська (вагова категорія до 68 кг).

Також наші дівчата здобули дві бронзи – Марія Орлевич (вагова категорія до 76 кг) та Олександра Рибак (вагова категорія до 65 кг).

Переможцем командного заліку стала збірна Туреччини.

До слова, чоловіча збірна України з вільної боротьби посіла третє місце у командному заліку на чемпіонаті Європи (U23).

У Тирані (Албанія), де проходив чемпіонат Європи (U23), наші борці-вільники здобули п'ять нагород.

Срібним призером став Володимир Кочанов (вагова категорія до 125 кг). Бронзу здобули Денис Сагалюк (вагова категорія до 92 кг); Микита Абрамов (вагова категорія до 61 кг); Давид Мчедлідзе (вагова категорія до 97 кг) та Нарек Погосян (вагова категорія до 70 кг).

Переможцем командного заліку стала збірна Азербайджану.

Нагадаємо, національна збірна України з кудо посіла перше загальнокомандне місце на чемпіонаті Європи серед юнаків та молодших юнаків у місті Гарлява (Литва).

На чемпіонаті Європи серед юнаків та молодших юнаків українці загалом здобули вісім нагород.

Юнаки:

  • «Золото»: Євгеній Сідлецький (68+ кг); Діана Свідерська (53 кг).
  • «Срібло»: Данило Закаблук (68 кг); Тимур Кравченко (58 кг).

Молодші юнаки:

  • «Золото»: Денис Карбівський (42 кг); Максим Кошель (52+ кг).
  • «Срібло»: Олександра Салова (42 кг).
  • «Бронза»: Ярослава Житкевич (42 кг).

Кудо, або Дайдо Дзюку – сучасне повноконтактне бойове мистецтво, створене у 1981 році майстром східних єдиноборств Адзумою Такасі на основі кіокушинкаю, дзюдо та тайського боксу.

Теги: Крим росія греко-римська боротьба

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