Маліновський допоміг «Генку» здобути третю перемогу у чемпіонаті Бельгії
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Руслан Маліновський
Український півзахисник вийшов у стартовому складі
«Генк» Руслана Маліновського майже без проблем здолав свого чергового суперника у чемпіонаті Бельгії.
На власному полі команда Руслана Маліновського приймала «Шарлеруа» й перемогла з рахунком 3:1.
Український півзахисник вийшов у стартовому складі господарів та був замінений на 90+3-й хвилині поєдинку, передає прес-служба Федерації футболу України.
Після чотирьох турів чемпіонату Бельгії-2018/2019 «Генк» посідає другу сходинку в турнірній таблиці, набравши 10 очок.
Як відомо, за новим контрактом півзахисник Руслан Маліновський буде отримувати в «Генку» більше одного мільйона євро.