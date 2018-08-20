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    Маліновський допоміг «Генку» здобути третю перемогу у чемпіонаті Бельгії

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    Руслан Маліновський - Маліновський допоміг «Генку» здобути третю перемогу у чемпіонаті Бельгії
    Руслан Маліновський

    Український півзахисник вийшов у стартовому складі

    «Генк» Руслана Маліновського майже без проблем здолав свого чергового суперника у чемпіонаті Бельгії.

    На власному полі команда Руслана Маліновського приймала «Шарлеруа» й перемогла з рахунком 3:1.

    Український півзахисник вийшов у стартовому складі господарів та був замінений на 90+3-й хвилині поєдинку, передає прес-служба Федерації футболу України.

    Після чотирьох турів чемпіонату Бельгії-2018/2019 «Генк» посідає другу сходинку в турнірній таблиці, набравши 10 очок.

    Як відомо, за новим контрактом півзахисник Руслан Маліновський буде отримувати в «Генку» більше одного мільйона євро.

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