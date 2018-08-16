Українець Маліновський має найвищу зарплату в «Генку»
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Руслан Маліновський
Більше в бельгійському клубі ніхто стільки не заробляє
За новим контрактом півзахисник «Генка» Руслан Маліновський буде отримувати в «Генку» більше одного мільйона євро.
Про це повідомляє HLN.
Більше ніхто в бельгійському клубі стільки не отримує.
25-річний українець раніше продовжив контракт з «Генком» до 2022 року.
Маліновський грає за «Генк» із січня 2016 року.
Спочатку він виступав в оренді з донецького «Шахтаря», а з липня 2017 року став повноцінним гравцем клубу.
В останніх п'яти матчах українець забив п'ять голів.
Джерело: ua.tribuna.com