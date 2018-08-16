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    Українець Маліновський має найвищу зарплату в «Генку»

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    Руслан Маліновський - Українець Маліновський має найвищу зарплату в «Генку»
    Руслан Маліновський

    Більше в бельгійському клубі ніхто стільки не заробляє

    За новим контрактом півзахисник «Генка» Руслан Маліновський буде отримувати в «Генку» більше одного мільйона євро.

    Про це повідомляє HLN.

    Більше ніхто в бельгійському клубі стільки не отримує.

    25-річний українець раніше продовжив контракт з «Генком» до 2022 року.

    Маліновський грає за «Генк» із січня 2016 року.

    Спочатку він виступав в оренді з донецького «Шахтаря», а з липня 2017 року став повноцінним гравцем клубу.

    В останніх п'яти матчах українець забив п'ять голів.

    Джерело: ua.tribuna.com

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