Малиновський підпише угоду з «Аталантою»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Руслан Малиновський gianlucadimarzio.com

Українець уже прибув до Італії для підписання

Український півзахисник «Ґенка» Руслан Малиновський прилетів до Мілану. Очікується, що 15 липня він підпише угоду з «Аталантою».

Фото футболіста в Мілані опублікував італійський журналіст Джанлука Ді Марціо.

«Я щасливий, але поки нічого не можу коментувати. Спершу збираюся підписати угоду, а вже потім говорити. Forza Atalanta», - коротко сказав українець.

Читайте також: Неймар заборгував 35 мільйонів податків у Іспанії

«Аталанта» виплатить за Малиновського 13,7 мільйона євро.