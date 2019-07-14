Малиновський підпише угоду з «Аталантою»
Руслан Малиновський
gianlucadimarzio.com
Українець уже прибув до Італії для підписання
Український півзахисник «Ґенка» Руслан Малиновський прилетів до Мілану. Очікується, що 15 липня він підпише угоду з «Аталантою».
Фото футболіста в Мілані опублікував італійський журналіст Джанлука Ді Марціо.
«Я щасливий, але поки нічого не можу коментувати. Спершу збираюся підписати угоду, а вже потім говорити. Forza Atalanta», - коротко сказав українець.
Читайте також: Неймар заборгував 35 мільйонів податків у Іспанії
«Аталанта» виплатить за Малиновського 13,7 мільйона євро.