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    Малиновський підпише угоду з «Аталантою»

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    Руслан Малиновський - Малиновський підпише угоду з «Аталантою»
    Руслан Малиновський
    gianlucadimarzio.com

    Українець уже прибув до Італії для підписання

    Український півзахисник «Ґенка» Руслан Малиновський прилетів до Мілану. Очікується, що 15 липня він підпише угоду з «Аталантою».

    Фото футболіста в Мілані опублікував італійський журналіст Джанлука Ді Марціо.

    «Я щасливий, але поки нічого не можу коментувати. Спершу збираюся підписати угоду, а вже потім говорити. Forza Atalanta», - коротко сказав українець.

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    «Аталанта» виплатить за Малиновського 13,7 мільйона євро.

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